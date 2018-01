Die Posthof-Brücke ächzt und bröckelt, muss aber noch ein paar Jahre halten

STEYR. Zusatzverankerungen stabilisieren den alten Beton-Übergang nur noch notdürftig. Die Stadt will abwarten, bis das Shopping Center auf dem Kasernen-Areal steht.

Der Fußgänger-Übergang am Posthofberg ist unübersehbar in die Jahre gekommen. Vom Neubau ist schon lange die Rede. Bild:

Seit Jahren schon gilt der Fußgängerübergang Posthofberg als Sanierungsfall. Bis das Bauwerk, das unübersehbar in die Jahre gekommen ist und zuletzt mit einer notdürftig installierten Zusatzverankerung stabilisiert wurde, werden aber noch zigtausende Autos die Blümelhuberstraße (die vom Posthof-Übergang überbrückt wird) hinunter- bzw. hinauf fahren. Das bestätigt der für die Bauangelegenheiten zuständige Vizebürgermeister Helmut Zöttl.

Warum die alte Fußgängerbrücke noch nicht abgetragen und durch eine neue ersetzt wurde, hat mehrere Gründe. Derzeit etwa habe die Aufstiegshilfe Tabor (vom Michaelerplatz hinauf zum Taborturm) Priorität, so der Baureferent. Da wolle man nicht gleich eine weitere Million Euro, die ein neuer Posthofberg-Übergang kosten würde, ausgeben. Außerdem will die Stadt noch abwarten, wie sich die Situation ums geplante Shopping-Center am ehemaligen Kasernen-Gelände entwickelt.

Rampe muss flacher werden

Je länger der Neubau der Fußgängerbrücke aufgeschoben wurde, desto mehr Pläne sind dafür entwickelt worden. Der Unterschied zwischen den diversen Varianten: Eine Rampe von der Posthofstraße hinauf zum Übergang müsste deutlich länger sein als die bisherige, weil neue rechtliche Vorschriften zu steile Anstiege nicht erlauben. Ersetzt man die Rampe durch eine Stiege, müsste zusätzlich ein Lift (für Rollstuhlfahrer und Radfahrer) gebaut werden. Auch die Kombination aus Lift (für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte) und steilerer Rampe (für die Radfahrer) wäre denkbar. Das hat zuletzt Zöttls Bruder Wolfgang im Bauausschuss so vorgeschlagen.

Die optimale Lösung – nämlich die Brücke im ersten Stock des geplanten Shopping-Centers münden zu lassen – ist schon seit längerer Zeit vom Tisch. Dafür sind die Betreiber des Einkaufstempels, die schon seit vielen Jahren einer Baugenehmigung hinterher laufen, nicht mehr zu haben. Der billigsten Lösung – einem Zebrastreifen statt der Brücke – fehlt es an ausreichend Akzeptanz. Eine solche Lösung hieße, den Fußgänger- und Radfahrverkehr gegenüber den Autofahrern weiter abzuwerten.

Wie lange der jetzige Fußgängerübergang noch genutzt werden kann, darüber geben die Gutachten, die die Stadt anfertigen hat lassen, keine genaue Auskunft. Zöttl: "Es ist noch nicht Gefahr im Verzug. Zehn Jahre hält die Brücke aber sicher nicht mehr."

Noch eine weitere künftige Baustelle macht dem Bau-Vizebürgermeister Kopfzerbrechen. Die Staffelmayrstraße gehört dringend saniert. Kommt in einigen Jahren die Westspange, muss sie jedoch verlegt werden. "Es macht also keinen Sinn, dort viel Geld zu investieren. Wir werden uns darauf beschränken, die Straße weiter nur notdürftig zu flicken."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema