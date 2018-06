Die "Friedensrose" blüht nun auch im Mostviertel: Neustadtl ausgezeichnet

NEUSTADTL. Jury verlieh der Gemeinde ob ihres Engagements den Titel "Friedensort".

Rose für Friedensaktivisten Bild: Zarl

Aus Chrom-Nickel-Stahl schuf der Nöchlinger Metallkünstler Pius Frank für die OÖ. Landesausstellung 2002 eine 2,7 Meter hohe Rose, die seither in der Stiftskirche Waldhausen aufgestellt ist. Der Friedensstiftung widmet sich Frank nicht nur in seinem Atelier, sondern auch als Vereinsobmann gemeinsam mit anderen Kuratoren wie Gino Cuturi (OÖN), Walter Feninger (Generalsekretär der Katholischen Aktion Diözese St. Pölten), Elisabeth Umdasch und Niklas Salm-Reifferscheidt (Schloss Steyregg) des "Europäischen Friedensrosenpreises", einer Miniaturkopie des Originals, die an Friedensaktivisten verliehen wird. Die vom Kuratorium eingesetzte, fünfköpfige Jury beeindruckte jetzt, dass in Neustadtl in Gebetsrunden, Wallfahrten und von einem Komitee ein friedvoller Geist in der Gemeinde gefördert wurde. Der von Frank ins Leben gerufene Verein "Europäische Friedensrose Waldhausen" erhebt jetzt als Anerkennung dafür Neustadtl am 8.Juli zum "Friedensort", in dem eine Kopie der Metallrose aufgestellt wird. Geprägt wird das Ereignis von einer Friedenswallfahrt mit Kuratoriumsmitglied Michael Wögerer, dem Dechant und Pfarrer in Waldhausen.

Die Ehre der Ernennung zum "Friedensort" wurde zuvor bereits Nöchling und Dimbach zuteil. Mit dem Gebet für den Frieden und der Beschäftigung mit gewaltfreier Konfliktbewältigung will das Kuratorium in der Region einen besseren Umgang der Menschen miteinander fördern und auch ein Bewusstsein für die Bewahrung der Schöpfung machen. Individuelle Preisträger waren etwa bereits Burgschauspieler Otto Tausig für dessen Entwicklungshilfeklub und die Ärztin Eva Maria Hobiger, die krebskranke Kinder im Irak rettete.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema