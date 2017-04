Derby gegen die Sängerknaben wird für Vorwärts heiß

STEYR, SANKT FLORIAN. Trainer Scheiblehner kehrt heute gegen das Team der Stunde an seine einstige Wirkungsstätte zurück.

Gerald Scheiblehner, jetzt Trainer von Vorwärts Steyr Bild: SKV

Spaß sei dies keiner mehr, sagt Vorwärts-Kapitän und Tormann Reinhard Großalber: "Im Training sind mir die Finger fast eingefroren. Bei diesem Wetter ist dir nicht nur kalt, es ist auch schwieriger, Bälle zu fangen."

Da trifft es sich vermutlich gut, dass die kickenden Sängerknaben heute ab 19 Uhr eine Beschäftigungstherapie für Großalber im Programm haben: Vorwärts gastiert im Regionalliga-Derby in Sankt Florian beim mit sieben Siegen in Serie und 12:1 Toren besten Frühjahrsteam. Ein heißer Job für den Steyrer Schlussmann: "Wir wissen um die Stärken und die Willenskraft dieser Elf. Aber in Ehrfurcht erstarren brauchen wir nicht."

Ein Spiel auf Augenhöhe

Für Gerald Scheiblehner ist das Spiel eine Reise in die Vergangenheit: St. Florian war seine erste Trainerstation in der Regionalliga, er rettete in seinem halbjährigen Gastspiel die Sängerknaben vor dem Abstieg. "Ich war dort leider Alleinkämpfer und habe daher die Reißleine gezogen", sagt der Vorwärts-Trainer. Seither habe sich der Verein aber sehr positiv entwickelt. "Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, ein Punkt ist dennoch das Minimalziel." Locker drauflosspielen könne sein Team diesmal aber sicher nicht.

"Wir können aber auch mit breiter Brust auftreten", sagt Michael Halbartschlager, Torschütze des entscheidenden 1:0 für die Rot-Weißen im Derby gegen Pasching/LASK Juniors. Denn mit den zuletzt gezeigten Leistungen haben die Steyrer nicht nur viele Fans retour ins Vorwärts-Stadion gelockt, sondern auch mit den finanzkräftigeren Topteams der Liga auf Augenhöhe gespielt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema