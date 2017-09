Der punktelose Trainer von Sierning coacht nun Dietach

STEYR, KIRCHDORF. Robert Bartosiewicz soll mit Mannschaft ein Neuanfang gelingen

Rogl tröstet wieder Sierninger Bild: (Moser)

Wiesenzeit ist, und die Ringelspiele drehen sich. Das Trainerkarussell, das bei unseren Lokalmatadoren in der Landesliga Ost kreist, ist aber kein Vergnügungsbetrieb, sondern eher ein Hexenrad. Drei Runden lang musste sich Robert Bartosiewicz auf der Trainerbank des SV Sierning die Haare raufen, weil seiner Elf kein Tor gelingen wollte. Am Montag tritt er bei Dietach seinen Dienst als Krisenfeuerwehrmann an, das diese Runde mit einem 1:0-Sieg über Naarn mit drei Punkten das erste Mal auf der Tabelle anschrieb. Prophylaktischen Trainereffekt könnte man das nennen, denn während Stefan Thallinger den Ball in der 27. Minute mit einem Volleyschuss versenkte, betreute noch Interimscoach Christoph Schimpl die Elf. "Mit Trainer Bartosiewicz werden wir angreifen und sind bestrebt, uns von den hinteren Plätzen so rasch wie möglich zu entfernen", sagte der Obmann und Sektionsleiter der Union Dietach, Markus Sandmair, nach dem Spiel.

Bartosiewicz, dem es im Vorjahr gelang, den SV Sierning wieder zu stabilisieren, hinterlässt seinem Nachfolger, der schon einmal auch sein Vorgänger war, eine Großbaustelle: Jürgen Rogl, Leiter des LAZ Steyr, hat vor ihm die Mannschaft betreut und machte bereits auch die Aufstellung für das Match gegen Bad Schallerbach. Gegen die Fußballer aus dem Kurort gab es dann nichts zu holen: Seit Ligastart – fünf Partien – ist der SV Sierning torlos geblieben. Mit Treffern von Miliam Guerrib und Attila Varga hatten die Gastgeber in Bad Schallerbach schon vor dem Pausenpfiff das Plansoll erfüllt und spielten den 2:0-Heimsieg ungefährdet ein. Wieder soll Rogl die Mannschaft aufrichten und dann übergeben, wenn die Krise überdauert ist.

Im Kreis dreht sich auch der USV St. Ulrich, der in Lembach einen Abwehrriegel aufgebaut hatte und durch einen Gewaltschuss des eingewechselten Jokers Christian Anreither in der 70. Minute doch noch bezwungen wurde. Das Trio Dietach (3), St. Ulrich (3) und Sierning (0) ist nun ein Pulk am Tabellenende. Alle drei vereint die Hoffnung, dass es nur noch besser werden kann.

In der OÖ-Liga gab es dieses Wochenende ebenfalls kein Erfolgserlebnis. Der ASK St. Valentin bezog im Aufsteigerduell mit dem FC Andorf in der Fremde eine 1:3 (0:1)-Niederlage. Der ASK stürzte in der Tabelle auf das Mittelmaß des achten Platzes ab, "man hat gesehen, dass Andorf die Punkte mehr wollte als wir", analysierte der sportliche Leiter der Mostviertler, Harald Guselbauer. Edvin Orascanin hatte zwar die rasche 2:0-Führung der Andorfer (53.) mit einem Kopfballtor verkürzt und in der Nachspielzeit sogar noch allein vor Tormann Manuel Oberauer den Ausgleichstreffer auf dem Fuß. Gleichzeitig mit dem Schlusspfiff landete ein satter Flachschuss des eingewechselten Lukas Zikeli zum 3:1-Sieg Andorfs in den Maschen.

In der 25. Minute war für Micheldorf die Welt noch heil, als Matthias Roidinger in Oedt eine Maßflanke zum 1:0 ins Tor wuchtete, aber in der 37. Minute verwandelte Radovan Vujanovic für die Gäste einen fraglichen Foulelfmeter. Philip Gross glich beim Stand von 1:2 in der 56. Minute noch einmal für Micheldorf aus, aber in der 57. Minute traf Robert Pervan per Freistoß. In der 85. Minute stellte Mario Reiter per Distanzschuss mit 2:4 den Endstand her. Micheldorf ist nun Tabellenneunter und hat sonst wenige Sorgen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema