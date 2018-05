Der UTC Steyr folgt Kirchdorf ins Finale

STEYR, KIRCHDORF. Tennis-Bundesliga: Trotz Krämpfen schaffte Guillermo Olaso den entscheidenden Punkt.

Guillermo Olaso ließ sich auch von Krämpfen nicht vom Sieg abbringen. Bild: GEPA pictures

"Wir haben gegen einen sehr starken Gegner das Maximum herausgeholt", sagte Stefan Minichberger, Kapitän von Tennis-Bundesligist UTC Steyr, nach dem 7:2-Auswärtserfolg im Derby gegen Union Mauthausen. Danach waren Jubel und Erleichterung im Lager der Steyrer greifbar. Mit diesem Erfolg wurde der Einzug ins "Final 4" im September bereits eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs fixiert.

Die Weichen für die Qualifikation hatten die Steyrer schon zuvor mit dem 6:3-Heimerfolg gegen Ex-Meister Gleisdorf gestellt. In Mauthausen waren es dann drei Partien, die symbolisch für diesen Erfolgslauf der Steyrer stehen. Zuerst ließ Dominik Traxler mit seiner stärksten Saisonleistung Karol Beck, die ehemalige Nummer 35 der Welt, verzweifeln. Der Slowake hatte den Steyrer nach verlorenem ersten Satz mit 6:0 an die Wand gespielt. Dann besann sich Traxler seiner Kämpfernatur, spielte im Entscheidungssatz fast fehlerlos und behielt in dieser Nervenschlacht mit 6:4 die Oberhand.

Im Anschluss setzte sich Dominic Hejhal von Krämpfen geplagt im dritten Satz gegen seinen Trainingspartner Dominik Aigner mit 6:1 durch. Und schließlich lieferte Guillermo Olaso im Spitzenduell gegen den für Mauthausen spielenden Wiener Thomas Statzberger ein Husarenstück ab. Von Krämpfen in den Beinen und am Ende auch in der Schlaghand gepeinigt, rettete sich der Spanier im dritten Satz ins Tiebreak, servierte beim Matchball von unten und beendete die Partei mit einer krachenden Vorhand. "Heute ist die Mannschaft über sich hinausgewachsen", analysiert Minichberger, der im Doppel an der Seite von Pavol Cervenak im Matchtiebreak den entscheidenden Punkt für den Finaleinzug holte.

Derby am Samstag

Zuvor steht am Samstag ab 11 Uhr auswärts das schon bedeutungslose Derby gegen Tabellenführer Kirchdorf an. Die Kremstaler waren es auch, die mit ihrem 7:2-Auswärtserfolg beim WAC einerseits ihre weiße Weste behielten und zudem den Steyrern erst die Türe für die Finalqualifikation weit aufmachten. "Es freut mich sehr, dass sich Steyr qualifiziert hat", sagt Kirchdorfs Kapitän Markus Egger, "wir haben in Wien nach den Einzel bereits 6:0 geführt, damit war alles klar." Der WAC musste jedoch zwei Top-Spieler vorgeben, was den ebenfalls ersatzgeschwächten Kremstalern in die Karten spielte. "Daher haben bei uns die 70-Jährigen gepunktet", sagt Egger und spielt damit auf Marco Mirnegg und sich selbst an, beide jeweils 35 Jahre jung.

