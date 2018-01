Der Skispaß ist bis zum Ende der Ferien gesichert

Top-Bedingungen gibt es auf Höss, Wurzeralm und Hochkar, nur die Lifte der ganz kleinen Skigebiete stehen still.

Es soll Schlimmeres geben, als vor solch einer Traumkulisse talwärts zu carven – Skispaß auf der Höss. Bild: Hochhauser

HINTERSTODER, GAFLENZ, MOLLN, MARIA NEUSTIFT. Vorneweg einmal die gute Nachricht: Auch wenn Sturmtief "Burglind" gestern noch den einen oder anderen Lift-Stillstand verursacht hat und die milden Temperaturen heute und am Freitag ein wenig an der Schneedecke knabbern sollten – am Dreikönigswochenende sollte die Sonne vom Himmel scheinen und dem Skivergnügen zum Ferienende dürfte damit kaum noch etwas im Weg stehen. Denn die Pistenbedingungen sind vor allem in den großen Skigebieten hervorragend, selbst einige kleinere Lifte sind in Betrieb. Stillgelegt sind aktuell lediglich Glasenberg, Hackl-Lifte und Raml-Lifte.



Höss/Wurzeralm: "Wir haben wieder Neuschneezuwachs erhalten", sagt Karin Kauder von den Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen, "vor allem auf der Wurzeralm kommen Tiefschneefahrer aktuell voll auf ihre Kosten." Die Bedingungen auf den Pisten seien perfekt, alle Lifte in Betrieb. 175 Zentimeter Schnee liegen am Frauenkar, auf der Höss sind es bis zu 130 Zentimeter. Auch sämtliche Talabfahrten sind geöffnet.



Ideale Bedingungen finden in der Pyhrn-Priel-Region übrigens auch Langläufer vor. Im Stodertal sind 21 Kilometer Loipen gespurt, rund um die Wurzeralm umfasst das ausgedehnte Loipen-Netz gar 44,6 Kilometer. Forsteralm: "Wir haben zum Glück eine gute Grundlage und auch wieder leichten Schneefall", sagt Thomas Mittermayr von der Forsteralm bei Gaflenz: "Jetzt ist die Situation wieder ein wenig besser als in den vergangenen Tagen, auch wenn sich Regen und Schneefall abwechseln." Alle Lifte seien in Betrieb, sämtliche Skikurse würden abgehalten, auch mit dem Besuch in den Weihnachtsferien sei man durchaus zufrieden. Hochkar: Einen Meter bis einen Meter dreißig – das Hochkar bei Göstling im Mostviertel wird seinem Ruf als Schneeloch wieder einmal gerecht. "Wir haben genug davon, prinzipiell laufen bei uns alle Lifte", sagt Betriebsleiter Heinz Huber. Prinzipiell deswegen, weil Sturmtief "Burglind" den Skifahrern immer wieder üble Streiche spielt. Der Wind sei durchaus ein nicht zu unterschätzendes Problem, weiß Huber: "Der Sturm macht uns Sorgen. Wir haben auch in den vergangenen Tagen immer wieder einmal den einen oder anderen Lift stilllegen müssen." Hotz’n-Lift: "Unsere Lifte fahren seit Beginn der Weihnachtsferien durchgehend", sagtVeronika Gösweiner vom kleinen Skigebiet für Anfänger in Oberweng bei Spital am Pyhrn: "Bei uns mit den zwei Liften ist es optimal für Kinder und zum Wiedereinsteigen." Zur bestehenden Schneeauflage seien nun wieder zehn Zentimeter Neuschnee dazugekommen. "Und auch eine Loipe geht direkt vor unserer Haustüre weg." Skilift Enghagen: Es könnte zwar besser sein, aber: "Beide Lifte sind in Betrieb", sagt Christa Schmidleitner vom Liftbetrieb beim Hotel Gut Enghagen. Neuschnee und kältere Temperaturen würden aber auch dem kleinen Skigebiet mit zwei Schleppern in Roßleithen nicht schaden. Glasenberg: "Das war eine Winterlandschaft, wie sie schöner nicht sein hätte können", sagt Kurt Kriftner, Wirt der Glasner Hütte bei Maria Neustift, unmittelbar beim Glasenberg-Lift. Eineinhalb Tage lang habe es hier am Ende des Ramingtales traumhaftes Skivergnügen gegeben, dann sei Schluss gewesen: "Jetzt ist es zum Verzweifeln."



Die wetterfesten Skitourengeher seien weiterhin unterwegs, von der Hütte aufwärts seien Touren möglich. "Aber von Sulzbach aus geht leider überhaupt nichts mehr." Raml-Lifte: Ebenfalls nur zwei Tage lang in Betrieb, und zwar unmittelbar vor Silvester, waren die Mollner Raml-Lifte. "Jetzt schaut es aber ganz schlecht aus", sagt Gerald Kammerhuber: "Wir starten aber sofort durch, wenn es wieder gehen sollte." Hackl-Lifte: Noch keinen einzigen Betriebstag haben in dieser Wintersaison die Hackl-Lifte in Vorderstoder absolviert. Schon im Vorjahr hatte die seit 1974 bestehende Anlage eine Verschnaufpause eingelegt.

