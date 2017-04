"Der Rauswurf der Jungen Grünen schadet der Partei"

STEYR. Für Grün-Stadtrat Kaufmann sind die Ideen der Gruppe vernünftig.

Steyrs Junge Grüne, hier vor zwei Jahren bei einer freiwilligen Säuberungsaktion in einem Steyrer Wald. Bild: Privat

Die Nachwuchsorganisation der Grünen habe zwar sicherlich auch Fehler gemacht, dieser Rauswurf sei jedoch übertrieben. "Es bringt vor allem gar nichts, diesen Streit öffentlich zu zelebrieren", sagt Reinhard Kaufmann. Damit stellt sich der Stadtrat der Grünen in Steyr gegen die Bundesorganisation und klar hinter die Jungen Grünen: "Wir haben eine gute Basis mit unserer Jugendgruppe. Sie werden auch weiterhin von uns unterstützt."

Kaufmann erinnert an das große Engagement im Gemeinderatswahlkampf und bei der Kampagne für die Wahl Alexander Van der Bellens zum Bundespräsidenten. Die Unterstützung einer nicht autorisierten Liste bei den ÖH-Wahlen in Linz und Graz durch die Jung-Grünen sei jedenfalls das geringere Übel gewesen als diese parteischädigende Diskussion.

Kaufmann und seine Steyrer Mitstreiter waren mit ihrer Linie auch dem Landesvorstand zuvorgekommen, der zwar die Bundeslinie vertritt, jedoch auch eine weitere Zusammenarbeit mit den Jungen Grünen sucht.

In Steyr sind die Jungen Grünen mit einer sehr aktiven Kerngruppe von rund zehn bis 15 Mitgliedern vertreten. Zu größerer Bekanntheit hat es hier Matthias Kaltenböck gebracht, der sich in seinem Jahr als Gemeinderat des Öfteren an etablierten Politfunktionären gerieben hatte. Aktuell studiert der Nachwuchs-Grüne in Wien.

Sprecher der Jungen Grünen in Steyr ist nun Lorenz Rieß: "Wir fühlen uns auf Bundesebene nicht richtig ernst genommen", sagt der noch 18-jährige HTL-Schüler, "wir wollen auf demokratischer Basis mehr mitreden dürfen." In Steyr funktioniere dies. Am Mittwoch um 19 Uhr werde es einen Stammtisch der Sympathisanten geben. Der Ort steht noch nicht fest.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 43 - 10?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema