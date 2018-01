Der Mann, der beharrlich Lust auf Literatur macht

SANKT PETER. Kulturaktivist: Herbert Pauli ist von der Gemeinde St. Peter mit dem Petrus 2018 ausgezeichnet worden.

Bild: Daucher

Herbert Pauli hat beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde St. Peter den Petrus 2018 verliehen bekommen. Damit wird der 65-Jährige, der seit langen Jahren schon literarisch aktiv und erfolgreich ist, für sein kulturelles Engagement ausgezeichnet.

Steyrer Zeitung: Herr Pauli, herzliche Gratulation zum Petrus. Man sieht: Auch die Arbeit von Literaturschaffenden wird öffentlich wahrgenommen und sogar honoriert.

Pauli: Richtig. Der Grund für die Auszeichnung war aber, glaube ich, die Kulturarbeit ganz allgemein. Ich habe ja auch Texte für verschiedene Prospekte der Gemeinde geschrieben oder fürs Zeller-Jahr, das voriges Jahr gefeiert worden ist. Und die Reihe "Literatur im Schloss" feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen.

Schriftstellerisch können Sie, so scheint es, alles – Prosa in Lang- und Kurzform, Lyrik, Theaterstücke. Was ist Ihnen selbst davon am liebsten?

Nein, alles beherrsche ich nicht, das ist übertrieben. Am liebsten ist mir auf alle Fälle die Kurzprosa. Auch die Lyrik liegt mir am Herzen.

Sie schreiben sogar fürs Fernsehen.

Das ist schon einige Zeit her. Ich habe einige Texte für Filme verfasst, die schon so gut wie fertiggestellt waren, fürs "Österreichbild am Sonntag" und für "Ins Land eini schaun". Da ist es darum gegangen, Informationen so zu formulieren, dass sie zeitlich genau passen.

Bei einer solchen Arbeit geht der Name des Autors ja meist unter.

Naja, in den Nachspann habe ich es schon geschafft.

Auf welches Ihrer Bücher sind Sie besonders stolz?

Über "Vom Lesen der Bilder" habe ich mich sehr gefreut. Es ist in der Literaturedition Niederösterreich erschienen, sehr schön gemacht und sehr schön bebildert.

Woran schreiben Sie aktuell?

An einem Text, der für meine Verhältnisse recht lang ist. Dazu will ich jetzt aber noch nichts verraten. Ich habe einige Texte liegen, die noch fertig gemacht gehören.

Sie haben es schon angesprochen: Mit der Reihe "Literatur im Schloss" sind Sie auch als Organisator von Lesungen aktiv. Das ist, wie man weiß, ein ewiger Kampf ums Publikum.

Ja, so ist es. Erst vorgestern haben wir eine Lesung gehabt, da waren 30 Leute da. Da bin ich schon eher froh.

Sankt Peter ist ja auch nicht so groß.

Es sind dann aber immer wieder auch Autoren da, die erzählen, dass sie in Wien vor noch weniger Publikum gelesen haben.

Warum gibt es bei Lesungen generell so wenig Publikum, im Kabarett aber so viel mehr?

Weil sich die Leute sagen "Das ist nichts für mich". Es ist so etwas wie eine gewisse Schwellenangst da. Hinterher höre ich dafür öfter jemanden sagen "Das war aber schön." Das sagen auch Leute, die nicht regelmäßig zu Literaturveranstaltungen kommen.

Sind Lesungen nicht auch deswegen Minderheitenprogramme, weil Literatur üblicherweise privat – im Lehnstuhl, auf dem Sofa oder im Bett – konsumiert wird bzw. auch für den ganz privaten Konsum geschrieben wurde?

Das ist sicher ein Grund. Auf der anderen Seite, ist es ein Mehrwert, den Autor selbst lesen zu hören. Nach so einer Lesung liest man das Buch quasi mit den Augen des Autors weiter.

Welchen Autor würden Sie gern einmal nach St. Peter einladen, wenn die Gage keine Rolle spielen würde?

Das ist mir fast zu schnell gefragt. Erich Hackl zählt aber sicher dazu. Er war auch schon einmal da. Bei der Programmgestaltung schaue ich aber auch darauf, dass es möglichst wenige Wiederholungen gibt. Aufs Jahr gesehen, kann man nur vier, fünf Lesungen machen. Für mehr gibt es wirklich nicht genug Interesse.

Wann und was ist die nächste Lesung bei "Literatur im Schloss"?

Am 7. März geht es weiter, und zwar ausnahmsweise schon um 19 Uhr. Es ist eine Veranstaltung, die wir in Kooperation mit der Literaturvereinigung Podium machen. Es lesen Manfred Chobot und Wolfgang Kauer.

Zur Person

Herbert Pauli ist seit mehr als 30 Jahren selbst literarisch aktiv. Seit 20 Jahren organisiert er im Auftrag der Gemeinde St. Peter „Literatur im Schloss“. Die Reihe umfasst fünf bis sechs Lesungen pro Jahr.

Den St. Peterer Petrus hat Pauli für sein umfassendes kulturelles Engagement erhalten. Auch für diverse Info-Folder der Marktgemeinde hat er Texte beigesteuert.

Beruflich war Pauli als Volksschullehrer aktiv, zuletzt in der St. Peterer Katastrale St. Johann. Am 5. Februar feiert er seinen 66. Geburtstag.

Literarisch ist Pauli auf Kurzprosa und Lyrik spezialisiert. Aber auch einige Theaterstücke hat er verfasst. Voriges Jahr brachte er zusammen mit Willi Hotes sogar einen Krimi auf den Markt.

„Literatur im Schloss“ wird am Mittwoch, 7. März, fortgesetzt. Ab 19 Uhr lesen die beiden Autoren Manfred Chobot und Wolfgang Kauer aus ihren Werken vor. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Kooperation mit der Literaturvereinigung Podium.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema