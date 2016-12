Der LASK holte den Sieg beim ASKÖ-Hallenturnier

STEYR. Zweite Mannschaft der Athletiker besiegte im Finale Vorwärts 1b.

Packende Duelle im Finale zwischen dem LASK und Vorwärts. Bild: Moser

Die SG Pasching/LASK war gestern beim ASKÖ-Hallenturnier in der Steyrer Stadthalle das Maß der Dinge. Der von Ronald Brunmayr trainierte Regionalligist holte souverän den Gruppensieg, ließ im Halbfinale beim 3:1-Sieg Veranstalter ATSV Stein keine Chance und setzte sich auch im Finale gegen das Überraschungsteam Vorwärts 1b mit 2:0 durch.

Das blutjunge Vorwärts-Team hatte im Halbfinale die als Hallenspezialisten bekannten Kicker des ASV Bewegung aus dem Turnier geworfen. Der 17-jährige Thomas Popp egalisierte zunächst den Führungstreffer der Bewegung und machte elf Sekunden vor der Schlusssirene mit einem sehenswerten Außenristschlenzer ins Kreuzeck den Finaleinzug klar.

Im Finale gerieten die Rot-Weißen gleich nach 40 Sekunden in Rückstand. Nachdem ein LASK-Akteur wegen Spielverzögerung die blaue Karte gesehen hatte, boten sich dem Team von Velibor Maric gegen die körperlich überlegenen Linzer in Überzahl zwei große Chancen zum Ausgleich. Der Regionalligist war am Ende effizienter und entschied mit dem Treffer zum 2:0 die Finalbegegnung endgültig für sich.

Das spannendste Match war zuvor das Spiel um Platz drei. Dabei konnte sich der ATSV Stein erst in der dritten Minute der Verlängerung gegen den ASV Bewegung durchsetzen. Routinier Daniel Pantelic traf unmittelbar nach Wiederanstoß, nachdem die Ennsleitner den Torwart durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzt hatten. Der ASV Bewegung tröstete sich mit dem Sieg in der Gruppenphase und dem damit verbundenen ASKÖ-Bezirkstitel.

