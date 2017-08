Der Bundeskanzler besucht den Eiskönig in Steyr

STEYR. Falstaff kürte "Buburuza" von Andreas Resch zum beliebtesten Eissalon Österreichs. Das wissen auch Wahlkämpfer.

Güte des "Buburuza"-Eises hat sich bis auf den Ballhausplatz durchgesprochen: Kanzler Kern besucht Konditor Resch. Bild: Moser

Jungen Bettlern, die mit dem Pappbecher in der Hand auf dem Pflaster knien, redet Andreas Resch ins Gewissen. Der Konditor vom Eissalon "Buburuza" erklärt ihnen fließend auf Rumänisch, dass sie das Schnorren davon abhält, zuhause in der Schule zu sitzen und eine richtige Lebensgrundlage zu erwerben. Resch weiß, wovon er spricht: Er hat acht Jahre in Rumänien gelebt, als Sozialarbeiter Burschen, die in der Stadt auf der Straße gelandet waren, das Konditorhandwerk beigebracht und ihnen einen Meisterberuf verschafft.

In Steyr hat er mit seiner Ehefrau, die er in Rumänien kennengelernt hat, seinen Eissalon aufgesperrt und ihn auf das rumänische Wort für Marienkäfer – "Buburuza" – getauft: "Von den Rumänen leben 0,4 Prozent am Rand der Gesellschaft und fahren bettelnd durch Europa", kämpft er gegen Vorurteile an.

Die gibt es jedenfalls nicht, wenn in der Maschine außergewöhnliche Sorten wie Jostabeeren mit Basilikum erkalten. Auf der Engen Gasse steht immer eine Menschenschlange vor der Vitrine an.

Bereits zum zweiten Mal hat das Publikum auf der Homepage des Gourmetführers "Falstaff" am häufigsten "Buburuza" angeklickt. Mit 3462 Stimmen von 20.000 Votings ist der Eissalon in Steyr nach dem vergangenen Jahr heuer erneut zum beliebtesten des Landes gekürt worden.

Der Erfolg blieb auch der Landesparteileitung der SP nicht verborgen, und da hatte jemand, wie Bezirksparteiobmann Markus Vogl sagt, "eine coole Idee": Bundeskanzler Christian Kern wird im Wahlkampf für die Nationalratswahl am Donnerstag, 24. August, noch eine Visite in Steyr machen. Wenngleich vor Urnengängen beim Management der Ex-Staatsbetriebe der Zutritt immer schwerer zu erlangen ist, wird Kern bei einem Großbetrieb – konkret ist es "ZF" – mit Arbeitern das Gespräch suchen und sich erkundigen, was die Werktätigen beschäftigt. Dann mengt sich der Bundeskanzler beim Wochenmarkt auf dem Stadtplatz unters Volk. Von 10.30 bis 11.15 Uhr sieht der Terminplan vor, dass es in der Gegenwart des Kanzlers bei "Buburuza" kreiertes "Kern-Eis" gibt, das die Partei spendiert.

Mit der SP hat Resch vereinbart, dass er durch die Aktion im Wahlkampf nicht vor den roten Karren gespannt wird: "Ich will natürlich Eis für alle machen." Trotzdem steckt Resch menschliche Grenzen ab, würde den PR-Deal nicht mit jedem machen: "Mit jener Art von Politikern, die gegen Ausländer hetzt, sich homophobe Ausfälle oder braune Rülpser leistet, will ich nichts zu tun haben."

Jede Stimme für sein Falstaff-Voting hat sich Resch übrigens – im Nachhinein, wohlgemerkt – einen Euro kosten lassen: Aus Dankbarkeit überwies er 3462 Euro an "Nachbar in Not" für die Hungerhilfe in Afrika. "An ein köstliches kühles Eis können die Menschen dort lange nicht denken."

Falstaff-Ranking

„Veganista“ aus Wien (4010 Stimmen) und „Buburuza“ aus Steyr (3462 Stimmen) sind die beliebtesten Eissalons in Österreich. Der Gourmetführer „Falstaff“ hat das Voting für Wien und die Bundesländer getrennt ausgeführt. Zweiter der Bundesländerwertung wurde die Konditorei Kadlec in Sieghartskirchen (NÖ) mit 2348 Stimmen. Das bekannte „Tichy Eis“ in Wien landete mit 488 Stimmen im geschlagenen Feld.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema