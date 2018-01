"Der Aubameyang ist an sich ein netter Kerl"

STEYR. Werner Zöchling hat Peter Stöger als Berater zu Borussia Dortmund begleitet und soll dort Teamgeist versprühen.

Von links: Der Steyrer Soziologe Werner Zöchling beim Dortmund-Trainingslager in Marbella mit Trainer Peter Stöger und Co-Trainer Jörg Heinrich. Bild: DIENER/Extra

Enfant terrible und Toptorjäger Pierre-Emerick Aubameyang, die Weltmeister Mario Götze und André Schürrle und viele, viele Fußballstars mehr: Dieses Ensemble von Borussia Dortmund liest sich wie das "Who’s Who" im internationalen Fußball. Trainer Peter Stöger, in jungen Jahren als Spieler für eine Saison beim SK Vorwärts Steyr tätig, darf diese Truppe seit Dezember trainieren.

Doch den begnadeten Kickern des Revierklubs aus Deutschland, der mit Champions-League-Anspruch auftritt, fehlt eines: Sie sind keine verschworene Einheit.

Personalentwickler Werner Zöchling (67) ist der Mann, der es nun richten soll. Der Steyrer ist seit rund sieben Jahren Vertrauter, Berater und Freund von Stöger. Schon bei dessen Erfolgen bei der Wiener Austria und in Köln agierte Zöchling im Hintergrund. Dortmund ist für Zöchling nun der Höhepunkt einer späten Fußball-Karriere.

OÖN: Das Wort Mentalguru hören Sie gar nicht gerne. Was aber ist Ihr Job bei Dortmund?

Werner Zöchling: Ich mache im Sport eigentlich nichts anderes, als damals als Personalentwickler am Magistrat Steyr: Ich arbeite mit Führungskräften. Und Stöger ist eine der talentiertesten, die ich kenne. Ich bin ja kein Guru, aber jeder Mensch kann dazulernen. Die Persönlichkeit an sich kann und braucht man nicht ändern. Ein Berater sieht von außen unheimlich viele Sachen. Aber das ist egal, wenn nur er es sieht. Die Betroffenen müssen es sehen.

Was ist an Stöger so besonders?

Wir haben dieselbe Philosophie der wertschätzenden Akzeptanz und schätzen jeden Menschen so, wie er ist. Man darf nicht jeden Blödsinn durchgehen lassen. Vertrauen und Respekt sind wichtig. Wie Stöger mit Menschen umgeht, das ist entscheidend. Er nimmt auch jene Spieler sehr stark wahr, die gerade nicht spielen.

In Köln ist am Ende seiner Tätigkeit der Erfolg ausgeblieben. Warum?

Am Ende hat dem Kader eben die Qualität gefehlt. Aber die Mannschaft hat sich immer als Einheit gesehen, die nie aufgegeben hat.

Sind sich die Dortmunder Spieler auch dessen bewusst, dass Teamgeist Erfolg bringen kann?

Durchaus. Aber man kann ja niemandem eine Spritze geben und plötzlich hat er Teamgeist.

Nun haben Sie es mit hochbezahlten Stars und schwierigen Fällen wie Aubameyang zu tun.

Das war erst ein Kennenlernen. Direkten Kontakt hatte ich erst mit Roman Weidenfeller und der sieht seine Rolle sehr professionell. Ich werde mich den Spielern nicht anbiedern, aber ich habe erkannt, dass sie die Philosophie Stögers bereits verstanden haben. Und Aubameyang ist ein netter Kerl mit überragender Spielqualität, den ich sehr positiv erlebt habe. Er hat halt Berater und will wohl weg.

Sie sagen von sich selbst, kein Fußballexperte zu sein. Aber was trauen Sie Dortmund in dieser Saison noch zu?

Nein, ich glaube schon, dass ich mich sehr gut auskenne. Meister wird Dortmund vermutlich nicht mehr. Wobei, so überragend agieren die Bayern ja auch nicht. Dortmund braucht nur wieder einen Flow. Das ist ähnlich wie beim Rummy: Ab und zu hebst du drei Asse in Serie ab und dann geht plötzlich gar nichts mehr.

Zurück nach Österreich: Sie sind auch beim LASK tätig.

Mit Oliver Glasner arbeite ich schon am längsten zusammen. Er ist einer, der sich akribisch mit Spielern und System beschäftigt. Defensiv ist der LASK das beste Team der Liga. Fernziel muss ein Platz unter den Top 4 sein. Ewig Fünfter, das kann’s nicht sein.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema