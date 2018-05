Das Kopfsteinpflaster warf die Verfolger ab: Federspiel siegte

STEYR. Mountainbike-Weltmeister war beim City-Kriterium Klasse für sich.

Beherrschte das Kopfsteinpflaster in Steyr: Sieger Daniel Federspiel Bild: Josef Moser

Die meisten im Starterfeld sind es gewohnt, über Stock und Stein zu brettern. Wieder versammelte sich beim 21. Steyrer City Kriterium am Samstag das "Who is who" der Mountainbike-Szene hinter der Karoflagge auf dem Steyrer Stadtplatz. Die Herausforderer der Profis um den Favoriten und Weltmeister der Bergradler Daniel Federspiel sind die Hausherren vom Hrinkow Advarics Cycleang-Team, allesamt natürlich Straßenfahrer.

Weil Lokalmatador Dominik Hrinkow ausgerechnet an diesem Wochenende erkrankte und auf eines seiner Lieblingsrennen verzichten musste, mussten seine Teamkollegen Andreas Graf, Andreas Hofer und Patrick Bosman in die Bresche springen. Und die Teamgefährten taten auch wirklich alles, fuhren mit vollen Einsatz.

Aber das Kopfsteinpflaster auf der 1,2 Kilometer langen Rundstrecke, die von der Passage über die Schulstiege unterbrochen wird, auf der die Fahrer ihre Räder schultern müssen, hat seine Tücken. Federspiel hatte sich mit einer Attacke zur Rennmitte vom Feld auf und davon gemacht, und das Hrinkow-Team radelte seinen Fersen hinterher. Die 4000 Zuschauer, die den Parcours säumten, sahen eine packende Verfolgungsjagd, die dann aber ein jähes Ende hatte. Zuerst entglitt auf dem rutschigen Steinbelag Patrick Bosman sein Bike, und er stürzte. Nach ein paar Sekunden konnte er die Verfolgung des Führenden wieder aufnehmen und schaffte noch Rang fünf. Kurze Zeit später flog auch Andreas Hofer aus einer Kurve und konnte das Rennen nicht mehr fortsetzen. An der Spitze war zu diesem Zeitpunkt schon alles klar: Der Tiroler Daniel Federspiel siegte vor Michael Mayr (Team CGO Xentis Dynafit) und dem besten Hrinkow-Fahrer Fabian Coster auf dem dritten Podestplatz. Bei den Promis gewann einmal öfter Skilanglauf-Olympiasieger Christian Hoffmann. Dieses Mal radelten auch die Eishockeycracks Robert Lukas und Bernd Damm mit.

