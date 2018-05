Das Derby ist fix: SKV und SKU sind in der Bundesliga

STEYR, AMSTETTEN. Steyrer bezwangen Kalsdorf 3:0, Amstettner feierten gegen Bruck/L. 7:0-Schützenfest.

Die SKV-Mannschaft feierte ihren Trainer Gerald Scheiblehner Bild: Moser

Nicht nur Alt-Vorstand Christian Köck, sondern alle 3000 Zuseher im seit der Verlosung in der Halbzeitpause "SIS-Arena" heißenden Vorwärts-Stadion wurden am Freitagabend auf die Folter gespannt. "Beim Elfmeter blieb mir fast das Herz stehen", sagte Köck. Im Pflichtsiegspiel gegen Kalsdorf hing der Aufstieg der Rot-Weißen in die Bundesliga lange Zeit am Seidenfaden. In der ersten Hälfte bewahrte Torhüter Reinhard Großalber seine Elf mit einer Glanzparade vor einem Rückstand. Das Nervenflattern beruhigte sich erst, nachdem Wimmer in der 26. Minute einen Eckball zur 1:0-Führung einköpfelte. Dann nach Seitenwechsel der Strafstoß, die riesige Ausgleichschance für die Steirer: Alex Danningers Hand traf unglücklich im Strafraum den Ball, Berger nahm das Geschenk aber nicht an und schoss neben das Tor. Dann machten endlich Halbartschlager (63.) und Philipp Bader (59.) mit ihren Treffern zum 3:0 (1:0)-Endstand den Sack zu. Die Anspannung blieb. Stadionsprecher Peter Drabek hatte die Fans schon gebeten, von den Sitzplätzen zum Feiern aufzustehen, da musste sich Großalber bei einem Konter der Gäste noch strecken. Erst eine Minute später pfiff Schiedsrichter Weichsler ab. Der Rest ist Steyrer Fußballgeschichte.

SKU feierte Schützenfest

Mit einer mageren 1:0-Führung aus einem von Milan Vukovic verwandelten Elfmeter ging auch der SKU Amstetten in der Regionalliga Ost gegen Bruck/Leitha zur Halbzeit in die Kabine. Vor Anpfiff standen die Mostviertler vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte: Mit einem Favoritensieg auf dem Papier, der am Rasen erst einmal errungen werden will, wäre der SKU zwei Runden vor Schluss bereits als Aufsteiger festgestanden. Das tat er dann auch bombenfest: Trainer Robert Weinstabl muss in der Kabine seinen Leuten mächtig Mut gemacht haben. Seine Torfabrik Milan Vukovic (65., 75.), Fabian Rülling (53., 54.), Patrick Lachmayr (73.) und Denis Berisha (92.) lieferte in der zweiten Hälfte noch einen Sechserpack ab. Für Regionalderbys in der neuen zweiten Bundesliga zwischen dem SKV Steyr und dem SKU Amstetten ist daher alles angerichtet. Als Gegner, die aus der Ostliga aufgestiegen sind, kann SKV-Trainer Gerald Scheiblehner neben dem SKU bereits SV Horn und Austria Wien (A) studieren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema