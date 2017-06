City Point wird im Herbst umgebaut

STEYR. Eigentümer bekräftigten, Kaufhaus in Steyrs Zentrum weiter zu betreiben und zu erneuern.

Eigentümer TH Real Estate legte sich jetzt fest: Das Steyrer City Point bleibt nicht nur bestehen, sondern wird im Herbst mit einem Umbau modernisiert. Bild: feh

Geschadet haben die 1000 Unterschriften, die die ÖVP in Steyr gesammelt hat, auf keinen Fall, geholfen vielleicht schon: Mit großer Zufriedenheit ging Stadtrat Gunter Mayrhofer Freitagmittag aus einer Sitzung der Fraktionsobleute aus dem Steyrer Rathaus, bei der Manager des "Fonds Österreich Nr. 1" des Immobilieninvestors TH Real Estate, David Moese, Klartext redete: Der nunmehrige Eigentümer des Einkaufszentrums City Point beabsichtige keineswegs dessen Schließung, sondern habe ganz im Gegenteil große Pläne damit vor. Das EKZ im Zentrum, das in den vergangenen Jahren nicht nur die eigene Kundenfrequenz, sondern die der Altstadt steigerte, soll ab Herbst sogar einer großen Gesichtsauffrischung unterzogen werden und zu einem noch moderneren Center umgebaut werden.

Damit sind alle Kühe wieder eingefangen und im Stall angebunden. Gerüchte hatten sich in der Stadt breit gemacht, weil Stammmietern wie einer alteingesessener Konditorei im City Point die Pachtverträge nicht mehr verlängert wurden und stattdessen Leerflächen in Kauf genommen wurden. Das Management des dahinterstehenden Investmentfonds "Österreich Nr. 1" mauerte Fragen über den Fortbestand des EKZ ab und heizte damit nur Spekulationen an. Zum Schluss startete die ÖVP auf Straßenständen und auf Internetforen eine Unterschriftenkampagne.

TH Real Estate reagierte letztlich darauf, dass Moese zu einem Gespräch mit den Steyrer Stadtpolitikern fuhr, um die Zukunftsaussichten für das City Point wieder zurechtzurücken. Befürchtungen, das Citypoint könnte als Spielgeld von Grundstücksspekulationen geschlossen werden, konnte Moese vollends aus der Welt schaffen. "Da sind sehr engagierte, sympathische und professionelle Leute am Werk", beschrieb Bürgermeister Gerlad Hackl (SP) seinen Eindruck von den Betreibern. Moese und sein Führungsstab teilten mit, dass sie mit dem Citypoint Ausbaupläne hätten. Dass man Flächen nicht mehr vermietet hat, habe damit zu tun, dass sich Ankermieter diese Verkaufsareale im Haus gewünscht hätten. So heißt es, dass der Diskonter und Kundenmagnet "Müller" von drei Etagen auf zwei Ebenen wechseln will, weil das verkaufstechnisch besser ist. Im Obergeschoß schwebt den Eigentümern eine Sky-Lounge über den Dächern mit vergrößerter Gastronomie auf Terrassen vor. "Das hat auch damit zu tun, dass die Gesetzgebung für Raucher den Tabakkonsum immer mehr ins Freie verlegt hat", sagt Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP). VP-Stadtrat Gunter Mayrhofer ist von dem Konzept, das Moese vorgestellt hat, ebenfalls angetan: "Das ist das Bekenntnis zur Innenstadt, das wir gewollt haben." Dass die Kommunikation anfangs nicht glücklich verlaufen sei, könne man bei diesem Resultat nun gut verschmerzen. Bürgermeister Gerald Hackl sagte der TH Real Invest zu, dass die Stadt die Behördenverfahren für den Umbau im Eilzugtempo abwickeln werde: "Das Erfreuliche ist, dass die Eigentümer auch Geld in die Hand nehmen."

