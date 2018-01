City Point: McDonald’s-Filiale sperrte zu, weil auf Tischservice umgestellt wird

STEYR. Das Geschäftslokal ist McDonald’s zu klein geworden. Ein Ausbau wurde nicht geprüft, obwohl Flächen leer stehen. Der Spar-Markt soll trotz anderslautender Gerüchte bleiben.

Der beliebte Pausentreffpunkt für zahlreiche Steyrer Schüler im Zentrum von Steyr bleibt dauerhaft zu. Bild: Daucher

So mancher hungrige Schüler wird in der ersten Mittagspause nach den Weihnachtsferien seinen Augen nicht getraut haben: Das besonders bei der Jugend der umliegenden Schulen beliebte Schnellrestaurant von McDonald’s im Steyrer Einkaufszentrum City Point gibt es nicht mehr. Es sperrte mit Ende Dezember zu.

Nach der Absiedlung einer alteingesessenen Konditorei, der wie berichtet der Pachtvertrag nicht verlängert wurde, ist McDonald’s nun bereits der zweite Frequenzbringer, den die Altstadt nahe dem Einkaufszentrum verliert.

Weitere Schließungen?

Grund für die Schließung der Fast-Food-Filiale soll das "geringe Entwicklungspotenzial" des Standorts gewesen sein: "Die Filiale im City Point war sehr klein. Wir planen in Zukunft die Bedienung unserer Gäste am Tisch – dafür läuft auch bereits ein Testbetrieb. Das wäre im City Point nicht möglich gewesen, deshalb fokussieren wir uns nun voll auf den zweiten Standort in Steyr", sagt Wilhelm Baldia, Sprecher von McDonald’s Österreich, der Steyrer Zeitung.

Die Kundenfrequenz und der erwirtschaftete Umsatz sollen bei der Entscheidung zur Schließung keine Rolle gespielt haben. Obwohl derzeit einige Flächen im City Point leerstehen, war ein Ausbau des Schnellrestaurants für McDonald’s kein Thema. "Seinen Job hat keiner unserer Mitarbeiter in Steyr verloren", sagt Baldia. Sie wurden alle von der ersten – und nach der Schließung im City Point wieder einzigen – Steyrer McDonald’s-Filiale in der Haratzmüllerstraße übernommen.

Gleichzeitig kursieren in Steyr Gerüchte, dass auch der Spar-Markt im City Point zusperren könnte: "Wir sind mittendrin, mit den City-Point-Eigentümern ein Konzept für die weitere Nutzung auszuarbeiten", sagt Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar-Zentrale in Marchtrenk.

Eine Absiedlung der Filiale aus dem City Point stehe laut Spar nicht zur Diskussion, obwohl der durchschnittliche Einkaufsbetrag wegen der vielen Schüler sehr niedrig sei. "Wir sind Nahversorger für die Schüler und denken nicht an einen Rückzug. Wenn wir investieren, werden wir langfristig im City Point bleiben", sagt Leitner. Er rechnet mit einem Ergebnis im Sommer.

