"Chance, die im Leben sicher nicht wiederkehrt"

AMSTETTEN. Mit Leidenschaft war Ulrike Königsberger-Ludwig 15 Jahre Nationarätin im Parlament, Herzblut floss auch in das Amt als Kulturstadträtin. Jetzt holte SP-Landesparteichef Franz Schnabl die Amstettnerin in die Landesregierung.

Klaus und Ulrike Königsberger-Ludwig (SP) nach der Landtagswahl im Jänner im Parteilokal: Der Familienrat entschied für den Wechsel in die Landesregierung. Bild: feh

Der neue SP-Landesparteivorsitzende in Niederösterreich Franz Schnabl galt als weithin unbekannt, aber man kennt ihn, wenn man der Erinnerung auf die Sprünge hilft: Schnabl war jener Polizeioffizier, der seine Tochter von einer "Donnerstagsdemonstration" gegen die erste schwarz-blaue Regierung in Wien abgeholt hatte und von Innenminister Ernst Strasser (VP) als Generalinspektor der Sicherheitswache abberufen wurde. Schnabl ging danach zu Frank Stronach und wurde stellvertretender Personalchef bei Magna Europa. Bei der Rekrutierung seines Führungsteams bei der SP-Niederösterreich fiel sein Blick jetzt auf die Vollblutpolitikern Ulrike Königsberger aus Amstetten, die an "Freitagen, der 13." Kulturevents für Sozialbenachteiligte und ein Frauen-Kunstfestival organisiert hatte.

OÖNachrichten: Landesrätin für Gesundheit und Soziales in Niederösterreich stand nicht auf Ihrer Lebensplanung.

Ulrike Königsberger-Ludwig: Franz Schnabl rief mich Freitagnachmittag an, und er sagte, dass er mich in der Überlegung als Landesrätin hätte. Ich habe mich am Anfang gar nicht ausgekannt, weil das für mich so überraschend kam. Ich habe dann mit meinem Ehemann Klaus beratschlagt, wie immer wenn große Fragen zukommen. Dann kam der Entschluss rasch. Franz Schnabl rief Sonntag wieder an und sagte, dass er sich von seiner Seite für mich für das Sozial- und Gesundheitsressort entschieden habe, und ich habe geantwortet: "Okay, dann machen wir es!" Es sind ja die Politikfelder, für die ich förmlich brenne.

Wann sagen Sie dem Hohen Haus adieu?

Ich werde Mittwoch meine Abschiedsrede halten. Ich bin heute genau 15 Jahre, drei Monate und einen Tag Nationalrätin, was immer mein Herzblut war.

Sie wechseln jetzt von der Oppositionsbank im Hohen Haus auf einen Regierungssitz der SP im "Landtagsschiff" an der Traisen. Das ist doch ein guter Tausch.

Ich hatte zuvor nie den Gedanken, in die Landespolitik zu gehen, nicht einmal im Ansatz. Ich hadere jetzt nicht darüber, was ich alles aufgebe, sondern sehe die Möglichkeiten. Als Mitglied einer Landesregierung hast du eine gestaltendere Rolle als in der Opposition im Parlament. Als Frau mit 53 Jahren weißt du nicht, ob jemals noch einmal so ein tolles Angebot kommt.

Mit der Deckelung der Mindestsicherung und deren höchstgerichtlichen Aufhebung ist Niederösterreich soeben ins bundespolitische Blickfeld geraten. Da berührt gleich einmal ein brisantes Thema ihr Ressort.

Die SPÖ hat im Landtag gegen die Deckelung gestimmt und vom Verfassungsgericht dabei Recht bekommen. Mein Ressort berührt das weniger, es fällt unter den Aufgabenbereich eines FP-Kollegen.

Als Mitglied der Landesregierung können Sie nicht in der Gemeindepolitik bleiben.

Man kann schon bleiben und beide Bereiche machen, wenn man nicht Bürgermeisterin ist. Ich habe mit der Stadtpartei gesprochen und meinen Abschied erklärt, weil beides vom Zeitaufwand her nicht geht und die Optik auch nicht gut wäre. Ich habe einen Schnitt machen müssen, am 31. März scheide ich aus der Stadtpolitik aus.

Die SPÖ hat bei der vergangenen Landtagswahl dazugewonnen, aber auch keine Berge versetzt.

Bei uns ist Luft nach oben, das stimmt. Ganz wichtig wird es sein, dass künftig die Regionen geschlossen auftreten und auch persönliche Befindlichkeiten keinen Platz mehr haben. Wir müssen noch mehr zeigen, wofür die SPÖ steht und dürfen auch bei Punkten, wo es keine Einigung mit der ÖVP gibt, wie etwa bei der Kinderbetreuung, nicht lockerlassen.

Was werden Ihre ersten Tätigkeiten im Gesundheits- und Sozialresort sein?

Ich möchte zuerst zuhören und alle Frauenhäuser und Jugendwohlfahrtseinrichtungen im Land besuchen.

Renate Gruber rückt als Nationalrätin nach

Nicht lange hat es gedauert und die SP hat gewusst, wer Ulrike Königsberger-Ludwig im Nationalrat nachfolgen soll. Die Wahl fiel auf die Bürgermeisterin der Ötschergemeinde Gaming im Bezirk Scheibbs, Renate Gruber (SP). Für Gruber eine Fügung des Schicksals, weil sie als Landtagsabgeordnete bei der Wahl im Jänner den Wiedereinzug in den nö. Landtag nicht mehr geschafft hatte. Für Grubers Wechsel ins Parlament hat der vor ihr gereihte Ybbser Bürgermeister Alois Schroll verzichtet, besser gesagt: musste verzichten. Denn die SP-interne Richtlinie schreibt zur Gendergerechtigkeit vor, dass auf eine Funktion, aus der eine Frau ausgeschieden ist, wieder eine Frau nachfolgen muss.

Eingehend in den Parteigremien diskutiert indessen die SP Amstetten: Die Sozialdemokraten der Stadt müssen eine neue Vizebürgermeisterin und Kulturstadträtin bestellen nach Königsberger-Ludwigs Wechsel in die Landesregierung.

