Cannabishandel in Steyr aufgedeckt

STEYR. Nach mehrmonatigen Ermittlungen konnte die Polizei Steyr Strukturen des Suchtgifthandels am Steyrer Bahnhof erkennen. Man verzeichnete bereits erste Festnahmen.

Eine Gruppe von Asylwerbern aus Afghanistan hatte sich auf den Handel mit Cannabis spezialisiert. Die Cannabisblüten kamen mit Lieferanten aus Wien nach Steyr, wo sie über Subverteiler an die überwiegend österreichischen Abnehmer am Bahnhof in Steyr weitergegeben wurden.

Bis jetzt konnte der Handel mit zumindest fünf Kilo Cannabis nachgewiesen werden. Zwei Täter, ein 19-jähriger Afghane und ein 20-Jähriger mit syrischer Abstammung, wurden festgenommen, zahlreiche Abnehmer konnten ausgeforscht werden und werden angezeigt. Cannabisblüten im Wert von 5.000 Euro wurden sichergestellt und werden der Vernichtung zugeführt.

1 Kommentar fritzicat (2937) 05.03.2018 16:17 Uhr Der Kiffer- und Säuferhotspot hinter der alten Post in der Dukartstrasse ist sowohl von der Politik als auch von der Polizei bisher negiert worden.

Jetzt hat man endlich zugeschlagen und ganz überrascht, was sich da ausgebreitet hat.



Die Tagesstätte am Hessenplatz hat diese Figuren erst hergebracht, vorher war Ruhe und Frieden im Bahnhofsviertel.



Siedelt endlich die Tagesstätte ab und es ist wieder Ruhe. Antwort schreiben

