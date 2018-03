Campus Steyr ist im Ranking der FHs zweimal Spitze

STEYR. 560 Führungskräfte bewerteten die Qualität der Fachhochschulen.

Der FH Campus Steyr erhielt neuerlich Spitzenbewertungen. Bild:

Mittlerweile ist es keine Überraschung mehr, wenn beim Fachhochschul-Ranking des Industriemagazins, für das heuer 560 Führungskräfte und Industrieentscheider ihre Wertung abgegeben haben, die FH Oberösterreich an der Spitze steht. Zum bereits achten Mal innerhalb von zehn Jahren wurde die FH OÖ mit den Standorten Hagenberg, Linz, Wels und Steyr als beste Fachhochschule Österreichs bewertet. Für den Campus Steyr, dessen Studiengang "Supply Chain Management" im Vorjahr sogar die beste Einzelbewertung erhalten hatte, gab es heuer den "Sieg" in zwei Kategorien. Bester der 335 bewerteten Studiengänge war diesmal das Bachelor-Studium "Automatisierungstechnik" an der FH Wels.

"Internationalität, Qualität in Lehre, praxisrelevante Forschung – das sind unsere Kernstrategien", sagt Steyrs FH-Dekanin Margarethe Überwimmer, "wir freuen uns, dass unsere praxisorientierte Lehre kombiniert mit dem Ziel, die Studierenden viel internationale Erfahrungen sammeln zu lassen, von den österreichischen Unternehmen als gelungene Ausbildung gesehen wird. Unsere Absolventen sind daher in der Wirtschaft sehr gefragt."

"Klassenbester" wurde der aktuell von 1397 Studenten in elf Studiengängen besuchte Campus Steyr heuer in den Kategorien Logistik und Finanzierung, Rechnungswesen – jeweils mit Doppelsiegen. Der Bachelorstudiengang "Internationales Logistik-Management" gewann mit der Note 2,08 vor dem Masterstudiengang "Supply Chain Management" (2,11). Damit wurde der Logistik-Studiengang auch als bester BWL-Studiengang im Ranking bewertet. Einen Steyrer Sieg gab es zudem mit dem Bachelor "Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement" (2,35), das dazugehörige Masterstudium belegte mit einer Durchschnittsnote von 2,37 den zweiten Platz in der Kategorie.

Exzellente Bewertungen bekamen auch die am Campus Steyr angesiedelten Studiengänge "Operation Management" (2,27), "Global Sales and Marketing" (2,38), "Prozessmanagement" (2,42) und "Digital Business Management" (2,48).

Durch die Errichtung des "FH-Campus III", mit dessen Bau auf dem ehemaligen Gaswerkgelände im Wehrgraben im Jänner begonnen wurde, wird die FH Steyr ab März 2020 um weitere 2300 Quadratmeter erweitert. Den dann 12 Studiengängen am Campus Steyr stehen dann insgesamt 11.200 Quadratmeter Fläche für Lehre und Forschung zur Verfügung.

