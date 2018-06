Bytyci kehrt zu Vorwärts zurück, Danninger geht

STEYR. Nach dem 1,94 Meter großen, aus Sierning geholten 20-jährigen Mittelfeldspieler Alem Pasic präsentierte der SK Vorwärts Steyr gestern seine zweite Neuverpflichtung:

Stürmer Rexhe Bytyci trägt kommende Saison wieder rot-weiß. Bild: skv

Stürmer Rexhe Bytyci wurde von Regionalliga-Absteiger St. Florian verpflichtet. Für den 31-jährigen Steyrer ist es eine Heimkehr: Der gebürtige Kosovare spielte bereits im Nachwuchs und in der Saison 2013/2014 für die Rot-Weißen.

"Er wird uns mit seiner Erfahrung sicher weiterhelfen", sagt Trainer Gerald Scheiblehner über den Linksfuß, der einst bei Las Palmas in Spanien aktiv war, ebenso beim LASK und bei Austria Klagenfurt. Bytyci hat bereits 30 Spiele in Österreichs zweiter Liga in den Beinen und seine Torgefährlichkeit in der Regionalliga Mitte mit 78 Treffern in 187 Spielen unter Beweis gestellt.

"Urgestein" geht nach Dietach

Mit Alexander Danninger verlässt allerdings einer der Publikumslieblinge den SKV und spielt künftig für Dietach. Der 28-Jährige war im Juli 2009 vom SV Wienerberg in seine Heimatstadt zu Vorwärts gewechselt und hat in neun Jahren 226 Meisterschaftsspiele für die Rot-Weißen bestritten. Viermal durfte er einen Aufstieg feiern. Dem "Urgestein" keinen Vertrag für die zweite Liga anzubieten, sei menschlich sehr schwer gefallen, sagt Scheiblehner.

