Blüten aus dem Darknet: Steyrer stand vor Gericht

STEYR. Angeklagter sprach von "Spaß" mit einem Freund

Das Landesgericht in Steyr Bild: Volker Weihbold

Er habe seinen Bekannten nur deswegen um das Falschgeld gebeten, um es seinen Eltern zu zeigen. So verantwortet sich Adnan S. vor einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Petra Fahrenberger am Landesgericht Steyr. "Das war doch alles nur Spaß, die drei 50er waren wirklich ganz schlecht kopiert", sagt der 31-Jährige, "ich wollte mit denen doch nie zahlen."

Der Richterin entlockt dies nur ein ungläubiges Kopfschütteln. Denn der Bekannte, der die Blüten im sogenannten Darknet bestellt hatte und deswegen bereits verurteilt wurde, hatte bei seinen Vernehmungen vor der Polizei und auch im Gerichtssaal etwas ganz anderes ausgesagt. S. habe zwei Geldscheine in Umlauf gebracht und habe ihn dann um einen weiteren gebeten: S. habe ihm gesagt, dass es funktioniert habe. Was durchaus stimmen könnte, denn exakt zu dieser Zeit wurde in Steyr bei einem Diskonter und einer Trafik mit gefälschten 50ern bezahlt.

"Aber das hätte doch ein Kind mit zehn Jahren gesehen, dass es Falschgeld ist", wendet der Angeklagte, bei dem noch einige bedingte Strafen nicht getilgt sind, ein.

Von der Verteidigung wird ein Falschgeld-Gutachten beantragt. Die Verhandlung wird auf unbestimmte Zeit vertagt. (win)

