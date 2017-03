Blaues Auge für Veilchen

AMSTETTEN. SKU Amstetten bremste die Wiener Titelaspiranten.

Matchwinner Vukovic (re.) Bild: Kovacs

Die Austria Amateure spielen in der Regionalliga Ost um den Meistertitel mit, bei ihrem Auftritt beim SKU Amstetten erweckten sie aber nicht den Eindruck, als ob das mit dem Titelgewinn ernst gemeint wäre. Von einer Offensive, die auf Dominik Fritz zugeschnitten war, bemerkte SKU-Trainer Heinz Thonhofer nichts.

Den Jung-Veilchen gelang zwar die 1:0-Führung in der 20. Minute, doch mehr als eine weitere Torchance in der 52. Minute kam bei den Angriffsversuchen der Wiener in 90 Minuten nicht heraus.

Amstetten brauchte eine kleine Ewigkeit, nämlich bis zur 42. Minute, um zu realisieren, dass dieser Gegner kein Monster ist. Radim Jurca ließ die erste Hundertprozentige aus, eine Minute später war es Rülling, der, anstatt einzunetzen, einen Querpass spielte, der misslang. Mit dem von Patrick Lachmayr direkt verwandelten Eckball (63.), der an Freund und Feind vorbei ins Gehäuse der Wiener strich, wurde der SKU zielstrebiger. Vukovic, an dem das Spiel lange Zeit vorbeiging, war mit seinem Kopfballtreffer (70.) der gefeierte Matchwinner. Der offene Schlagabtausch in den Schlussminuten führte zu keinem Treffer, der SKU besiegte die Austria Amateure 2:1 (0:1).

