Beim Leopoldibrunnen soll ein Marktplatz entstehen

STEYR. Bereits im Frühjahr könnte es einen Probebetrieb geben, rund um die Urheberschaft gibt es Diskussionen.

Markt beim Leopoldibrunnen Bild: (OÖN)

Nach den anfänglichen Fehlschlägen bei der Umgestaltung des Stadtplatzes kommt nun Bewegung in die Neupositionierung des Steyrer Zentrums. Bereits im Juli soll mit dem Bau der von Bürgermeister Gerald Hackl forcierten Flaniermeile auf der Rathausseite zwischen Kaigasse und Eisengasse begonnen werden. In weiterer Folge soll ein abgestufter, gepflasterter Schanigartenbereich vom Bräuhof bis zum Segafredo entstehen.

Zusätzlich soll beim Leopoldibrunnen ein Marktplatz entstehen. Die Idee sei bei Touristikern, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer sowie Stadtpolitikern auf positives Echo gestoßen, sagt Andreas Kupfer, Projektleiter von "Nature of Innovation" (NOI): "Wir entwickeln das Konzept seit September. Es soll die Verweilqualität am Stadtplatz erhöht werden und mit flexiblen, leicht demontier- und transportierbaren Ständen ein Angebot für regionale Produzenten geschaffen werden." Die von Designerin Barbara Ambrosz gestalteten Möbel sollen auch in anderen Orten in der Region genutzt werden können. Der Markt beim Leopoldibrunnen selbst könnte von Donnerstag bis Samstag stattfinden und eine Ergänzung zum bestehenden Wochenmarkt sein. Es gebe bereits Interessenten, weiß Stadtchef Hackl: "Noch heuer soll es einen Testlauf geben." Laut Kupfer könnte dieser sogar vor dem Sommer starten.

Ideenklau

Er habe ein zusätzliches Marktangebot am Stadtplatz bereits in vielen Besprechungen vorgeschlagen, sagt Stadtrat Mario Ritter (FP), der einen Ideenklau ortet: "Jetzt hat NOI eben endlich meine Vorschläge aufgegriffen." Der Markt müsse aber auch kulinarisch etwas bieten: "Ein Markt bringt Leben auf den Stadtplatz, er ist ein Genuss-Oval."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema