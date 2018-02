Beim Ennstalcup duellierten sich zwei Brüder um den Sieg

GROSSRAMING, TERNBERG. Titel verteidigt: Die Großramingerin Marlies Kaiser hat schon vor dem letzten Ennstalcup-Rennen den Gesamtsieg in der Tasche.

Marlies Kaiser von den Naturfreunden Großraming hat den Ennstalcup-Gesamtsieg bereits in der Tasche. Bild: (Würleitner)

Über einen historischen Erfolg jubelt der WSV Trattenbach nach dem vierten Rennen zum Sport-Kaiser- Ennstalcup: Erstmals triumphierten mit Daniel und Lukas Lumplecker zwei Brüder.

Das Organisationsteam der Naturfreunde Großraming war zuvor aber noch auf "Weltcup-Hilfe" angewiesen. Denn am Königsberg konnte der Riesentorlauf nicht ausgetragen werden, so wurde der ehemalige Weltcup-Skirennläufer Andreas Buder zum Retter in der Not. Buder, der nun Geschäftsführer am Ötscher ist, stellt kurzfristig die Distelpiste in Lackenhof zur Verfügung. Auf dieser anspruchsvollen Toppiste, auf der auch schon der Snowboard-Weltcup gastierte, entwickelte sich dann ein spannendes Rennen, an dem 81 Starter teilnahmen.

Im Herren-Riesentorlauf lieferten sich die Trattenbacher Brüder Daniel und Lukas Lumplecker ein packendes Duell auf Augenhöhe. Letztlich siegte der um drei Jahre ältere Daniel mit minimalen 16 Hunderstel Sekunden Vorsprung auf seinen jüngeren Bruder Lukas. Gleich dahinter landete mit Markus Stubauer ein Rennläufer des Veranstaltervereins Naturfreunde Großraming. Für ihn war es die Premiere am Podest in dieser Saison.

Dreikampf um den Gesamtsieg

Vor dem letzten Ennstalcup-Rennen hat sich nun wieder Daniel Lumplecker an die Spitze der Gesamtwertung gesetzt. Hinter dem Trattenbacher liegen Benjamin Garstenauer vom SV Losenstein und Paul Vorderderfler von den Naturfreunden Großraming, die diesmal nur auf die Ränge fünf und sieben kamen, ex aequo auf Platz zwei. Da es beim Ennstalcup auch ein Streichresultat gibt, können nur noch diese drei Fahrer den Gesamtsieg holen.

Bei den Damen feierte Marlies Kaiser (Naturfreunde Großraming) im vierten Rennen den vierten Sieg und krönte sich damit schon vorzeitig so wie im Vorjahr zur Gesamtsiegerin. Sie gewann diesmal vor Magdalena Mayr vom Skiklub Steyr, die vor Nicole Gruber vom WSV Trattenbach auch Gesamtzweite ist, und Lisa Schimpelsberger vom SV Losenstein. Das Ennstalcupfinale findet am Sonntag, 11. März in Hinterstoder statt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema