Beim Bundesliga-Start ist Weltklassetennis zu sehen

KIRCHDORF, STEYR. TC Kirchdorf und UTC Steyr starten in die Saison.

Enrique Lopez-Perez (UTC Steyr) Bild: Moser

Mit einem Schlagerspiel startet morgen die Tennis-Bundesliga: Ab 11 Uhr duellieren sich Vizemeister TC Kirchdorf und Gleisdorf, vor zwei Jahren österreichischer Titelträger, im Kremstal. "Das ist gleich zum Auftakt ein schwerer Brocken", sagt Kapitän Markus Egger, "aber unser Saisonziel lautet ganz klar ,Final4‘, auch wenn dazu natürlich ein wenig Glück nötig ist." Man nehme die Favoritenrolle aber gerne an. "Wir haben uns mit Pascal Brunner von Meister Salzburg und Lucas Müller gut verstärkt."

Die Weichen für den Finaleinzug könnte Kirchdorf dann bereits am Samstag ab 11 Uhr mit einem Sieg im ersten von zwei Oberösterreich-Derbys in Mauthausen stellen. Egger: "Dort spielt Andreas Haider-Maurer, Mauthausen ist also nicht zu unterschätzen."

Jubiläumsjahr der Steyrer

Ebenfalls am Samstag startet der UTC Casa Moda Steyr zum zehnten Mal ins Abenteuer Bundesliga. Nach einem Freilos am Donnerstag heißt der Auftaktgegner ab 11 Uhr in Steyr-Gleink WAC (Wiener Athletiksport Club). Primäres Ziel der Steyrer im Jubiläumsjahr ist der Klassenerhalt.

"Es haben zahlreiche Vereine immens aufgerüstet", sagt Kapitän Stefan Minichberger, "aber wir haben mit dem Deutschen Yannick Maden und dem Argentinier Marco Trungelliti ebenfalls zwei Spieler aus den Top 200 der Weltrangliste im Kader." Beide seien toll in Form, dennoch hofft Minichberger wohl insgeheim, dass einer der beiden beim Challenge in Rom bereits vor dem Halbfinale scheitert. Dieser hätte dadurch nämlich Zeit für die Bundesliga: "Dann sehen wir Weltklasse-Tennis in Steyr."

Neu im Kader des UTC ist Simon Traxler, 17-jähriges Talent und bereits Landesmeister. "Er soll diese Saison ganz ohne Druck spielen und lernen", sagt Minichberger über den jüngeren Bruder von Stammspieler Dominik Traxler.

