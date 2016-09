Bei der Steyrer Macher-Messe wird den Zahnbürsten das Gehen gelehrt

STEYR. Die Mini Maker Faire findet heute und morgen statt. Mitmachen ist erwünscht.

Was im 3D-Drucker passiert, stößt auf Interesse bei Jungen und Junggebliebenen. Bild: Verein Steyr-Werke

Nein, das sei keine Verkaufsmesse, sagt Stephan Rosinger. Vielmehr gehe es darum, zu zeigen, wie kreative Ideen entwickelt und zur Produktreife gebracht werden. Wovon der Steyrer aus den Reihen des Vereins "Steyr-Werke" hier spricht, ist die Mini Maker Faire, die heute und morgen im Kulturhaus Röda stattfindet. Erfinder und Bastler zeigen, woran sie zuletzt gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Der Selbstbau-Arbeitstisch, dessen Plan kostenlos aus dem Internet herunter geladen werden kann, wird ebenso präsentiert wie das Flussbett aus Inzersdorf. Dabei handelt es sich um ein Bett mit Längslatten-Lattenrost. Auch Handarbeiterinnen und Wiederverwerter sind unter den 35 Ausstellern vertreten.

Dass Rosinger auch Familien mit Kindern zu den Zielgruppen der Macher-Messe zählt, liegt am umfangreichen Workshop-Programm. So rückt etwa die Steyrer Forschungseinrichtung Profactor mit mehreren 3D-Druckern an. Hier können sich Interessierte mit dieser Technik aktiv vertraut machen. Die jungen und junggebliebenen Besucher werden auch am Angebot des Robotik-Vereins Wunderwuzzi ihre helle Freude haben. Am Stand der Wiener Maker werden mit Hilfe von kleinen Vibrationsmotoren Zahnbürsten zu Mini-Robotern umgebaut. Diese bewegen sich auf ihren Borsten fort.

Eine Werkstatt soll her

Eines der Ziele, die der "Steyr-Werke"-Verein mit der Messe verfolgt, ist es, mehr Menschen dazu zu ermutigen, sich selbst als Maker zu betätigen. "Langfristig wollen wir auch einen Raum schaffen, der von allen Interessierten als Maker-Space genutzt werden kann", so Rosinger. Er selbst sei so ein möglicher Mit-Nutzer einer solchen Gemeinschaftswerkstatt. "Ich würde auch gern so manche Idee entwickeln. Meine Wohnung ist aber einfach zu klein dafür."

Mini Maker Faire

Die 1. Steyrer Mini Maker Faire, die im Rahmen von "Nature of Innovation" stattfindet, ist heute Freitag, 30. September, von 14 bis 22 Uhr zugänglich, morgen Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ähnliche Veranstaltungen gibt es rund um die Welt.

Die Mini Maker Faire Steyr findet heute Freitag, 30. September, und morgen Samstag, 1. Oktober, im Kulturhaus Röda statt. 35 Aussteller präsentieren, was sie erfunden und entwickelt haben. Auch einen großen Workshop-Bereich gibt es. Öffnungszeiten Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 22 Uhr.

Bei der Macher-Messe werden die Besucher zu Mit-Machern. Bei Profactor kann man 3D-Druck ausprobieren. Beim Verein Wunderwuzzi werden Zahnbürsten-Roboter gebastelt.

