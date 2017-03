Bei Vorwärts sind drei Spieler verletzt

STEYR, GURTEN. Die Rot-Weißen treffen beim Rückrundenstart auswärts auf Gurten: Hinspiel endete 0:0.

Im Vorjahr setzte sich Yusuf Efendioglu (rechts am Boden) derart spektakulär gegen Gurten in Szene. Bild: Moser

"Meine Elf ist zwar gut drauf, aber diese drei Ausfälle schmerzen uns doch sehr", sagt Gerald Scheiblehner, Trainer von Regionalligist Vorwärts Steyr, vor dem Auftakt der Frühjahrssaison. Die Rot-Weißen müssen am Samstag um 14 Uhr in Gurten in der Abwehr vermutlich Michael Halbartschlager (Leistenverletzung) vorgeben, im Mittelfeld wird Mirsad Sulejmanovic (Knöchel) fehlen, und im Angriff ist Radek Gulajev (Achillessehne) angeschlagen. Als mögliche Ersatzkandidaten scharren Christoph Bader, Alexander Staudecker, Felix Hebesberger und Johannes Bichler in den Startlöchern.

Schwierige Auslosung

Im Herbst endete die Partie in Steyr torlos, diesmal will Vorwärts mit einem Sieg beweisen, dass die starken Leistungen der Hinrunde kein Zufallsprodukt waren. "Gurten ist mit den Fans im Rücken äußerst stark und liegt in der Heimtabelle nur drei Punkte hinter Gleisdorf", sagt Scheiblehner, der aus seiner jungen Truppe innerhalb kurzer Zeit schon ein eingespieltes Kollektiv gemacht hat: "Wir sind allerdings auswärts auch nicht so schlecht."

Der Trainer der Rot-Weißen weiß aber genau, was auf seine Spieler noch zukommt: "Es ist das erste Spiel, das ist immer schwierig, da will keiner verlieren. Und ich erwarte am Samstag einen sehr unebenen Rasen."

Nach dem Auftakt gegen Gurten geht es für Vorwärts Steyr aber gleich Schlag auf Schlag weiter: In Runde zwei gastiert der Tabellendritte Lafnitz im Stadion an der Volksstraße, eine Woche später müssen die Rot-Weißen bei Spitzenreiter Gleisdorf antreten.

"Drei harte Brocken zum Auftakt – diese Auslosung ist natürlich ein Hammer", sagt Scheiblehner, der mit vier bis fünf Punkten aus diesen drei Schlagerspielen zufrieden wäre: "Darum habe ich es auch nicht ganz verstanden, dass wir im Herbst nach nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen derart kritisiert wurden."

Denn: Schlecht habe seine Mannschaft auch damals nicht gespielt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema