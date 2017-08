Befreiungsschlag bei Kärntner Veilchen

STEYR. Vorwärts Steyr gewinnt wieder und abermals auf fremdem Rasen: Mit dem 2:0-Sieg über Austria Klagenfurt ist der Fehlstart in der Regionalliga ausgemerzt. Arbeit bleibt aber.

Yusuf Efendioglu: Der Zauberer der Vorwärts verwandelte bei Austria Klagenfurt einen Elfmeter und legte nach gewonnenem Zweikampf das 2:0 auf. Bild: Moser

Die rot-weiße Elf stellte als Gastmannschaft bei der Klagenfurter Austria die Fußballerweisheit auf den Kopf: Tore, die man nicht bekommt, die schießt man.

Wenngleich Trainer Gerald Scheiblehner nach dem Schlusspfiff sich vor seine Abwehr stellte und tatsächlich Besserung zu sehen war – "defensiv waren wir heute weit organisierter und haben weniger zugelassen" –, bleibt die Defensive eine Achillesferse. Die Misere, dass ein Gegenspieler frei im Sechzehner zum Schuss kommt, war auch gegen Klagenfurt nicht abgestellt, so dass Goalie Reinhard Großalber heftig gestikulierend mit seinen Vorderleuten schimpfen musste. Dass auf der Anzeigetafel bei den Steyrern bis zum Ende die Null stand, lag daran, dass die Kärntner ihre Chancen regelrecht meuchelten.

Ganz im Gegenteil die Vorwärts: Aus dem Konter heraus gelang Scheiblehners Elf so mancher schnelle Spielzug, bei dem auch die Pässe genau kamen. Die Folge: Das Selbstbewusstsein der Spieler stieg. In der 10. Minute, wieder bei einer Gegenattacke, wusste Efendioglu vorerst nicht, wen er anspielen sollte, und versuchte es auf eigene Faust. Das ging so schnell, dass er Hafner entwischte, der ihn im Strafraum nur noch foulen konnte. Efendioglu trat selbst an und verwandelte vom Elfmeterpunkt zum 1:0. Ganz stark der Vorwärts-Stürmer dann in der 50. Minute: Die Verteidigung der Austria hing wie eine Klette an ihm, aber Efendioglu ließ nicht locker, behauptete den Ball und tunnelte seinen Gegenspieler, sodass Christian Lichtenberger nur noch zum 2:0-Endstand abschließen musste. Bei Vorwärts war gegen Klagenfurt schon viel Schönes dabei. Die Rezeptur, in Bedrängnis Beton anzurühren, haben sie noch nicht gefunden, was nichts macht, wenn der Gegner Scheunentore nicht trifft. Vorwärts liegt nun als Achter genau in der Tabellenmitte.

