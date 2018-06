Baustellenkette im Raum Steyr kostet 50 Fahrminuten

STEYR. Land saniert auf einen Schlag Brücken der B 115 Eisenstraße. In Steyr steht der Verkehr.

Autofahrer müssen zu Stoßzeiten in Steyr mit Zeitverzug rechnen: Das Umleitungsschild führt in einen Stadtteil, in dem gerade aufgegraben wird.

Umleitungen führen seit Montag die Autofahrer in Steyr im Kreis und lotsen sie erst recht auf Straßen, die selber gegenwärtig Baustellen sind. Das Kuddelmuddel lässt am Morgen und nach Feierabend den Verkehr zum Erliegen kommen, weil durch die Überlastung alle Räder still stehen. Wurzel des Übels ist die Eisenstraße B 115, die vom Straßendienst der oö. Landesregierung derzeit gleich an drei verschiedenen Stelllen renoviert wird.

Gestern in der Früh stand die Autokolonne vor der Gabelung zwischen Weyer und Amstetten bis weit hinter dem Stadttunnel unterhalb des Vorwärts-Stadions. Die Fahrt aus dem Ennstal über Steyr nach Linz wurde für die Lenker überhaupt zum Spießrutenlauf. Das Land OÖ. gab über seine Homepage bekannt, dass sich auf der gesamten Strecke aufgrund der Behinderungen die Fahrtdauer um insgesamt 50 Minuten verlängere. Zu der seit 20. Mai laufenden Fahrbahnfräsung auf der Brücke beim Märzenkeller kam nun hinzu, dass seit Montag auch bei der Unterführung der Damberggasse aufgegraben wird. Zudem ist am kommenden Montag im Gewerbegebiet zwischen Garsten und Sankt Ulrich auf der B 115 der Baubeginn für den dort geplanten Kreisverkehr. Viele Lenker können nicht verstehen, warum die Straßenmeisterei auf der Strecke der B 115 zur selben Zeit gleich drei Löcher aufgerissen hat. "Eine Baustelle nach der anderen wäre gescheiter gewesen", ärgerte sich ein Autofahrer, für den es knapp wurde, rechtzeitig bei der Stechuhr seiner Firma einzustempeln.

Das Baulos beim Kreisverkehr ist dabei das harmloseste. Das Land OÖ. gab für die Baustelle des künftigen Kreisverkehrs eine Wartezeit von fünf Minuten an, während man bei der Märzenkellerbrücke auf einen Zeitverlust von 30 Minuten hinwies und bei der Dambergunterführung unter der B 115 eine Verspätung mit einer Viertelstunde veranschlagte. Die beiden Brückenbaustellen will das Land OÖ. am 9. September beendet sehen, ebenfalls an diesem Tag um Mitternacht soll die Freigabe des neuen Kreisverkehrs zwischen Steyr und St. Ulrich erfolgen.

Baustadtrat und Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP) ist vom Ausmaß der Verkehrsbehinderungen zu Stoßzeiten selber beeindruckt. "Ich weiß, da gibt es viele Unannehmlichkeiten" sagt er. Um die Lage nicht zu verschärfen habe er darauf geachtet, dass nicht auch noch der Bauhof des Magistrats ausfährt und weitere Künetten gräbt: "Wir haben wenigstens mit einer Planung, die darauf eingeht was die anderen Bauträger im Straßenbau machen, versucht, die Lage zu entschärfen." Vom Land habe er die Auskunft bekommen, dass man sich der Problematik bewusst sei, mit der Terminbündelung habe man aber bei der Heranschaffung des schweren Baustellengerätes Kosten reduzieren können. Zöttl: "Natürlich ist es auch wieder im Sinne des Steuerzahlers, sparsam vorzugehen."§

