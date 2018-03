Baufirma patzte, Garagen-Bauherr wurde verurteilt

STEYR. Leopold Födermayr ist sauer: Er erhielt unschuldig erstmals eine Gerichtsstrafe

Der Betreiber der Stadtplatz-Garage hatte für den Bau des Steges über die Enns die Baufirma GLS beauftragt. Bild: Mader

"Die Rechtslage ist eindeutig, da müssen wir gar nicht diskutieren. Als Bauherr hafte ich vor dem Gesetz", sagt Leopold Födermayr, Betreiber der Stadtplatz-Garage, "aber sogar der Richter hat mir gesagt, dass ich keine Chance gehabt habe, diesen Verstoß zu verhindern."

Was war passiert? Födermayr hatte für den Bau des von der Stadt Steyr erwünschten Steges über die Enns die Baufirma GLS beauftragt. Mit dieser lag der Steyrer Angelsportverein schon nach kurzer Zeit wegen diverser Scharmützel im Clinch. Und dann kam am 14. Februar 2017 ein Hochwasser. "Die Baugrube für den Pfeiler hat es sofort zugespült", sagt Födermayr, "und die Arbeiter haben gleich damit begonnen, das Wasser aus der Grube zu pumpen." Nach rund 40 Minuten seien bereits die an sich erforderlichen Absetzbecken aufgestellt gewesen, die verhindern sollten, dass die Enns bei den Pumparbeiten beeinträchtigt wird. Bis dahin wurde direkt in die Enns gepumpt.

"Natürlich war das ein Fehler. Aber die Baufirma hat in der Eile sofort gehandelt", sagt Födermayr, der nun in zweiter Instanz wegen dieser Verstoßes gegen das Wasserrechtsgesetz verurteilt wurde: "Ich werde heuer 75 Jahre – und jetzt habe ich erstmals in meinem Leben eine Gerichtsstrafe erhalten. Der Schaden ist längst gut gemacht worden. Was ist die Motivation des Angelsportobmanns, der während seiner Dienstzeit am Magistrat 200 Fotos geschossen hat, mich so zu diffamieren?"

Die Bilder habe sich jeder von den Webcams im Internet herunterladen können, sagt Obmann Thomas Kaliba: "Damals war ich nach einer Operation gar nicht im Büro." Überdies hätten die Absetzbecken auch nicht wirklich funktioniert. "Das war Augenauswischerei und bei uns ist eine Generation Fische verendet." Er habe niemanden angezeigt, sondern nur ein Vergehen bei der Behörde gemeldet.

