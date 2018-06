BRG-Fußballer sind im Schülerliga-Semifinale

STEYR, FAAK AM SEE. Mit einem 1:0-Erfolg gegen Wr. Neustadt hat das Schülerligateam des BRG Steyr die Vorrunde beim Bundesfinale in Faak am See abgeschlossen und den Aufstieg ins Semifinale fixiert.

Bild: Rogl

„Durch den glücklichen Sieg über Wr. Neustadt haben wir nach der ebenso unglücklichen Niederlage gegen Spittal die Weichen fürs Semifinale gestellt“, sagt Betreuer Jürgen Rogl, „und dann haben wir gezittert, wie die Partie zwischen Wien und Spittal endet.“

Schließlich ebneten die in der Vorrunde überragenden Wiener mit einem 2:0-Erfolg gegen die Kärntner dem BRG den Weg ins Halbfinale. Spittal hätte bereits ein Remis genügt, um Steyr noch hinauszuwerfen.

Zuvor hatte des BRG im abschließenden Vorrundenspiel der Gruppe B gegen Wr. Neustadt das Glück der Tüchtigen auf seiner Seite gehabt. „Wir waren in diesem Match nicht die bessere Mannschaft“, sagt Rogl ehrlich, „aber wir haben uns nie aufgegeben, auch nicht, als die Niederösterreicher einen ungerechtfertigten Elfmeter erhalten haben.“ Diesen hielt Steyrs Tormann Julian Forster mit einer Glanzparade, danach erzielte mit Christoph Spath der jüngste Spieler des BRG noch den so wichtigen Siegestreffer nach einem Freistoß per Kopf. Beim 2:0-Erfolg gegen das BG Seekirchen hatte am Sonntag Manuel Ramskogler beide Treffer erzielt, beim Remis gegen Wien und der 0:1-Niederlage gegen Spittal waren dem BRG Steyr keine Tore gelungen.

Damit schaffte die von Jürgen Rogl betreute Truppe mit sieben Punkten - zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage - als Gruppenzweiter den Aufstieg ins Semifnale. „Unser Aufstieg ist eine mittlere Sensation, denn wir treten hier mit einer extrem jungen Truppe an“, sagt Rogl. Im Halbfinale ist am Dienstag das BG/BRG/SRG Klagenfurt-Lerchenfeld der Gegner. Rogl: „Ein sehr gutes Team, das schon beim Futsal Vizemeister geworden ist. Wir haben gegen sie in der Halle Unentschieden gespielt.“

