Auto mit Beute steckte im Matsch fest: Polizei fasste bekannten Seriendieb

STEYR. Gestern bekam der Moldawier vom Gericht seine fünfte Haftstrafe aufgebrummt.

Zu allem, was die Strafe gemildert hat, sei der Beschuldigte wie die Jungfrau zum Kind gekommen, meinte Staatsanwalt Guido Mairunteregg in seinem Plädoyer. So blieb vom Vorwurf des Raubes, den der Moldawier laut Anklage im Einkaufszentrum Citypoint begangen haben soll, nur ein Diebstahl übrig, ebenso vom Einbruch in die Lagerstätte eines Steyrer Autoteilemarktes. Dass der Mann vom Schöffensenat rund um Richterin Christina Forstner dennoch 30 Monate Haft aufgebrummt bekam, liegt an seinem Vorleben. Wegen Diebstahls und ähnlichen Delikten saß er schon vier Mal hinter Gittern. Das Urteil von gestern ist noch nicht rechtskräftig.

Hier eine Auswahl jener Vergehen, die sich Igor J. im Zeitraum von 12. Oktober bis 20. November geleistet hat:

Während die Verkäuferin kurz ins Büro gegangen ist, macht sich der Seriendieb in einer Schmuckboutique im Citypoint zu schaffen – und bedient sich aus den Schubladen unter einer Vitrine. Als die Frau zurückkommt, stellt sie ihn zur Rede und fischt aus dem Plastiksackerl, das er befüllt hat, zwei Schmuckstücke. Ein drittes legt J. selbst zurück und ergreift die Flucht. Der Griff des Sackerls, an dem ihn die Verkäuferin zurückhalten will, reißt aus.

Im Steyrer BFI stiehlt J. einem afghanischen Kursteilnehmer die Geldbörse. Mit der Bankkomatkarte, die er darin findet, kauft er im Spar-Markt auf der Ennsleite ein. Er selbst tischt dem Gericht eine ganz andere Version der Geschichte auf. Er habe drei Afghanen beauftragt, ihm Cannabis zu besorgen, ihnen dafür vorab 100 Euro gezahlt und die Geldbörse als Pfand zurückbehalten. Nachdem er seine Ware aber nicht geliefert bekam, habe er er sich auf anderem Weg sein Geld zurückholen wollen.

Gefasst wurde J. nach dem Diebstahl beim Autoteilemarkt, der gründlich daneben ging: Zusammen mit einem Komplizen, der als Chauffeur fungiert, fährt er beim Lagerplatz vor, verschafft sich durch eine Lücke im Zaun Zutritt zum Gelände und lässt Schweinwerfer, Felgen sowie einen Satz Bremsklötze mitgehen. Das Pech des Duos: Das Auto bleibt im Matsch stecken ...

J. meldete gegen das Urteil Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an. Bei dem Mann handelt es sich um einen Asylwerber, der nicht abgeschoben werden kann, weil ihn sein Heimatland nicht zurücknimmt. In Österreich lebt er mit einer sogenannten Duldungskarte. In Freiheit hatte er zuletzt 320 Euro monatlich an Unterstützung erhalten.

