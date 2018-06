Aus der Traum: BRG Steyr verliert Elferschießen

STEYR, FAAK AM SEE. Der Traum vom Endspiel beim Schülerliga-Bundesfinale ist für die jungen Fußballer des BRG Steyr ausgeträumt: Sie haben nach toller kämpferischer Leistung das Semifinale gegen Klagenfurt-Lerchenfeld im Elfmeterschießen knapp mit 3:4 verloren. Nach den regulären 70 Minuten war es 2:2 gestanden.

Bild: Eggenberger

Steyrs Betreuer Jürgen Rogl hatte seine Elf gegen die favorisierten Kärntner hervorragend eingestellt. Die erste Angriffswelle der Klagenfurter brachte das BRG gut über die Runden, danach traf Steyrs Torschütze vom Dienst, Manuel Ramskogler zum 1:0. Nur wenige Minuten später blieb den BRG-Schülern der Torjubel auf den Lippen kleben: Ein Schuss aufs leere Tor konnte von einem Kärntner rund einen halben Meter vor der Linie mit Mühe noch geklärt werden. Das wäre wohl die Vorentscheidung gewesen.

So aber machten die Favoriten des BG/BRG/SRG Klagenfurt-Lerchenfeld weiter Druck, vergaben in der ersten Halbzeit aber auch die größten Chancen. Nach dem Wechsel musste allerdings Steyrs Tormann Julian Forster gleich zweimal hinter sich greifen. Als alles schon nach einem Finaleinzug der Kärntner aussah, gelang neuerlich Ramskogler ein Treffer. Er schoss mit dem 2:2 in der Nachspielzeit die Rogl-Truppe ins Elfmeterschießen.

In diesem war dem BRG Steyr das Glück aber nicht hold. Tormann Forster trat als erster BRG-Schütze an und verwandelte sicher. In Folge konnte er aber nur einen Elfmeter abwehren, während sein Gegenüber gleich zwei parieren konnte: Zuerst wurde Julian Tischlers platzierter Schuss aus dem Eck gefischt, danach scheitert auch BRG-Goalgetter Ramskogler. Die Treffer von Maximilian Baumschlager und Kenan Kahrimovic nützten nichts mehr, das BRG verlor das Elfmeterduell mit 3:4 und spielt morgen nun im kleinen Finale.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema