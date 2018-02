Auf dieser Bühne läuft nichts so wie geplant

HAAG. Besser und erfolgreicher hätte die neue Produktion des Theaterkellers Haag nicht anlaufen können.

Regisseurin Klara (gespielt von Julia Frisch) hofft einen grandiosen Bühnenerfolg herbei. Hinter ihr herrscht aber bereits das totale Chaos. Bild: (Daucher)

Schon bei der Premiere von "Tee Zitrone oder ohne?", so der Titel der Super-Komödie, lachte das Publikum literweise Tränen. Gleiches gilt für die beiden Vorstellungen, die darauf folgten.

Nun aber nimmt die Spielserie erst so richtig Fahrt auf. Bis tief in den April hinein stehen jedes Wochenende zwei Aufführungen auf dem Programm, diesmal am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr.

Darum geht’s in der rundum turbulenten Geschichte: Eine Schauspielgruppe studiert eine Einbrecher-Komödie ein, kommt mit der Probenarbeit aber nur schleppend voran, weil sie von den eigenen Problemen immer wieder gebremst wird. Zwei Tage vor der Premiere ist die Katastrophe bereits absehbar. Dann kommt es aber noch schlimmer als befürchtet. Nicht nur, dass sich der völlig untalentierte (und mit Intelligenz nur unterdurchschnittlich ausgestattete) Hauptdarsteller einen Fehltritt nach dem anderen leistet. Zu Beginn der Premiere fällt auch noch Dominik (der den Butler spielen sollte) aus, weil er gegen die Wand läuft. Für ihn springt kurzerhand Regisseurin Klara ein, was wiederum die anderen Darsteller gehörig aus dem Konzept bringt.

Alle Infos zu "Tee Zitrone oder ohne?" gibt es im Internet auf www.theaterkeller.at

