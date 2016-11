Auf der Suche nach Spuren des Eisenhändlers Koller

STEYR. Historikerin erforscht ein Stück Steyrer Wirtschaftsgeschichte.

Die Historikerin Doris Hörmann ist auf der Suche nach Spuren, die die Steyrer Händlerfamilie Koller hinterlassen hat. Seit dem frühen 18. Jahrhundert war deren Geschäft im Haus Stadtplatz 11 untergebracht und ein wichtiger Teil der Steyrer Wirtschaftsgeschichte. Die Handelsbeziehungen, die die Kollers unterhielten, reichten bis nach Rom, Paris und Konstantinopel.

Buch erscheint bis 2021

Hörmann, die selbst in Steyr aufgewachsen und nun an der Universität Salzburg tätig ist, erforscht die Eisenwarenhändlerfamilie für ihre Doktorarbeit. Noch vor 2021, in dem die Steyrer Landesausstellung zum Thema "Adel, Bürger, Arbeiterschaft" stattfindet, soll ein Buch darüber erscheinen.

Um möglichst tief in die Materie eindringen und auf möglichst viele Quellen zurückgreifen zu können, hat die junge Wissenschafterin nun einen Aufruf gestartet. Wer Dokumente, Rechnungen, Briefe, Fotos oder ähnliches besitzt, möge ihr diese Unterlagen zur Verfügung stellen. Auch am Leben der Menschen aus dem Umfeld der Familie Koller ist Hörmann interessiert. Es geht damit auch um ein Stück Sozialgeschichte.

Beim letzten Nachfahren der Familie Koller, der Hörmann namentlich bekannt ist, handelt es sich um Carl II von Koller. Er war Besitzer der Sandböck‘schen Buchhandlung.

Einer, der Hörmann Hilfe anbietet, ist der Steyrer Lokalhistoriker Ernst Schimanko. Die Familie Koller ist ihm gut bekannt. "Bei den Kollers war auch Franz Schubert gern zu Gast. Sie sind ihm quasi als Sponsor zur Seite gestanden", weiß er.

Schimanko selbst besitzt zwei Geschäftsbriefe, die an die Steyrer Eisenwarenhandlung gerichtet waren. "Derzeit werden solche Briefe auch per eBay zum Kauf angeboten."

Die Gruft der Familie Koller ist laut Schimanko in den 1970er-Jahren aufgelassen worden. Nachkommen gibt es demnach keine mehr, jedenfalls nicht hier in Steyr.

Hörmann ist telefonisch unter der Nummer (0662) 8044-4733 zu kontaktieren. Per E-Mail erreicht man sie unter doris.hoermann@sbg.ac.at.

