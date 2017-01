Auch beim Steyrer Bandenzauber war der USV Dietach eine Klasse für sich

STEYR. Die Molterer-Truppe setzte sich im Finale des Fußball-Hallenturniers mit 2:0 gegen den ASV Bewegung durch. Der SK Vorwärts schaffte es nicht einmal ins Semifinale.

Safak Ileli (rechts im Bild) erzielte beim Bandenzauber den alles entscheidenden Treffer zum 2:0 über Finalgegner Bewegung. Der Dietacher Offensivmann wurde auch zum Spieler des Turniers gewählt. Bild: Mader

Der USV Dietach hat zum dritten Mal den Steyrer Bandenzauber für sich entschieden. Die technisch versierten Fußballer rund um Trainer Harald Molterer, die seit dieser Saison in der Landesliga Ost zu Werke gehen, müssen den Wanderpokal nach dem Hallenfußball-Triple nicht mehr zurückgeben. Die Trophäe erhält einen Ehrenplatz im Sportplatzbuffet.

Im Finale setzten sich die Titelverteidiger gegen den ASV Bewegung durch. Die Partie war heiß umfehdet – und bis zuletzt spannend. Dietach ging durch einen Treffer von Christian Lichtenberger früh in Führung, kassierte kurz vor Schluss aber noch eine Zeitstrafe. In Unterzahl gelang dann aber sogar das 2:0 durch Safak Ileli. Der Offensivmann, der kurz später von der Jury zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, hatte mit einer Energieleistung den Endstand hergestellt.

Vorwärts enttäuschte

"Das Hallenspiel liegt uns natürlich. Da kommt uns das Training auf dem Kunstrasen zugute", so Molterer im Gespräch mit der Steyrer Zeitung. Auch den Steyrer Hallencup, der diesen Winter erstmals als Futsal-Turnier (ohne Banden und mit einem kleineren Ball) ausgetragen wurde, hatten seine Mannen schon gewonnen. Spezielle Trainingseinheiten wurden in Dietach aber nicht eingelegt – weder für den Hallencup noch für den Bandenzauber.

Der SK Vorwärts Steyr, der zum engsten Favoritenkreis gezählt worden war, enttäuschte. Der Regionalligist musste sich nach keineswegs berauschenden Vorstellungen und einem 2:3 gegen Weyer schon nach der Vorrunde aus dem Turnier verabschieden. Dass Vorwärts sogar der Siegerehrung fernblieb, wurde von den Zuschauern mit einem unüberhörbaren Murren bedacht.

Beim Nachbarduell im kleinen Finale feierte Gaflenz einen 7:2-Kantersieg gegen Weyer. Ferdinand Unterbuchschachner sicherte sich dadurch den Titel des Torschützenkönigs. Im ersten Semifinale war Bewegung gegen Weyer mit 3:2 als Sieger vom Platz gegangen. Im zweiten Semifinale unterlag Gaflenz dem USV Dietach mit 2:4.

Dem Turnier droht das Aus

Laut Organisationschef Peter Drabek könnte der Steyrer Bandenzauber nächstes Jahr zum allerletzten Mal stattfinden – auch wenn er dafür noch einen eigenen Pokal anfertigen lassen muss. Der Grund für das drohende Aus: Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, Mannschaften für das Turnier zu gewinnen. "Die Vereine bekommen von ihren Spielern immer öfter Absagen", so Drabek wörtlich. In Dietach freilich sieht das anders aus: "Wenn so etwas in der Region gemacht wird, dann sollte man auch dabei sein", so Erfolgscoach Molterer.

Für den Sieg kassierte Dietach einen Scheck in Höhe von 1800 Euro. Bewegung durfte sich über eine Prämie von 1200 Euro freuen. In der Gruppenphase hatte sich Dietach lediglich dem USV St. Ulrich geschlagen geben müssen. Aus der Vorrunde, die bereits am Samstag ausgetragen wurde, hatten sich Großraming, Vorwärts 1b, Amateure Steyr und der ATSV Stein für den Finaltag qualifiziert.

