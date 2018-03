Angeklagter mit ganz viel Pech: 88 Exekutionen seit 2004

STEYR. Ein „Immobilienmanager“ wurde am Landesgericht Steyr wegen Betrugs verurteilt.

„Das war doch alles keine Absicht, nur Dummheit“, sagt Wolfgang R. aus Steyr. Im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Steyr ist man geneigt, zumindest zweiteres dem 41-jährigen „Immobilienmanager“ zu glauben. Er ist wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt. Der mehrfach einschlägig Vorbestrafte soll in den Jahren 2016 und 2017 mehrere Rechnungen, unter anderem beim Lagerhaus und im Hotel Christkindlwirt, nicht beglichen haben. Die Masche, die ihm Richter Wolf-Dieter Graf nachzuweisen versucht, war immer ident: Erst konsumierte R. eine Leistung, gaukelte meist vor, Manager einer in Gründung befindlichen Immobilieninvestmentfirma zu sein und vertröstete die Geprellten dann monatelang mit Ausflüchten: Einmal will R. schlicht vergessen haben, die Rechnung zu bezahlen, dann war er ein Spitalsaufenthalt der Grund oder seine Mutter sollte das Geld überweisen. Die aber wusste nichts davon. Und für einen im Auftrag gegebenen Bauplan will R. überhaupt nur 500 Euro bezahlen. „Dafür spitzt ein Architekt doch nicht einmal den Bleistift“, hält ihm Staatsanwalt Andreas Pechatschek, der im Falle einer Verurteilung ein Ende der bedingten Strafen fordert, entgegen.

Er wisse eh, dass er falsch gehandelt habe, sagt der Angeklagte: „Aber ich werde alle Rechnungen begleichen.“ Richter Graf entlockt dies ungläubiges Staunen: Wie das ohne Geld funktionieren soll? „Schießen sie aber nicht gleich den Nächsten.“

Graf fällte gegen den selbstständigen Immobilienmanager, gegen den seit dem Jahr 2004 bereits 88 Exekutionsanträge eingebracht wurden und dessen Konkursantrag mangels Vermögen abgelehnt wurde, einen Schuldspruch. Er wurde zu einer Geldstrafe von 1440 Euro verurteilt.

