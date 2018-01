Amstetten holte sich die Hallenkrone zurück

AMSTETTEN. Titelverteidiger St. Peter scheiterte an Ardagger.

Beim Hallenmasters ging es zur Sache. Bild:

Der SKU Amstetten kam am Samstag beim Hallenmasters in der Johann-Pölz-Sporthalle seiner Favoritenrolle nach und schoss sich eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurück. Im Endspiel wurde Ardagger klar mit 3:1 besiegt. Schon in der Vorrunde zeigten die Gastgeber ihre Klasse und verloren erst, als sie als Gruppensieger feststanden, das letzte Vorrundenspiel gegen Biberbach 2:3. Zuvor wurden Öd/Zeillern mit 5:1 und die St. Pölten Juniors mit 6:3 vom Parkett geschossen. Dass es im Finale kein Duell mit Titelverteidiger St. Peter gab, lag an Ardagger, das den Vorjahressieger mit 4:1 eliminiert hatte. Mit insgesamt 171 Toren wurde den Zusehern offensiver, technisch guter Hallenfußballsport geboten. (Kovacs)

