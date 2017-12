Altmeister aus der grünen Mark holten Turnierpokal

STEYR. Walter Schachner gewann mit Steiermark Copa-Pele-Legend's-Cup

Wiedersehen machte dennoch Freude: Das Team der Legenden von Vorwärts Steyr wurde Turnierfünfter. Bild: Josef Moser

Ex-Bundesliga-Referee Dietmar Drabek ließ auf dem Parkett der Stadthalle keinen Eisenfuß ungestraft. Womit sich der erste Copa-Pele-Legend’s-Cup in der Halle zu einem Schlemmertag für Freunde von Fußball-Leckerbissen entwickelte. Oldies wie Frenkie Schinkels, Peter Pacult oder Zelijko Vukovic zeigten Gustostückerl und Dribbelkünste.

Gelernt ist gelernt – das musste auch das Journalistenteam mit den OÖN-Redakteuren Gabriel Egger, Martin Roithner, Philipp Braun sowie OÖN-Marketingleuten Thomas Kleindessner und Stefan Auer eingestehen. Das Medienteam, das RTV-Chef Christian Schott einberufen hatte, kämpfte tapfer, musste sich im Spiel um Rang fünf aber den Legenden von Vorwärts Steyr 4:11 geschlagen geben. Das war keine Schande, denn für die Turnierteilnahme im rot-weißen Trikot reiste sogar Daniel Madlehner aus Vorarlberg an, während 1b-Trainer Kurt Schwarzlmüller im Tor der Panther von einst war. "Wir haben tollen Fußball gesehen", bilanzierte Frenkie Schinkels, der mit seinem Copa-Pele-Team im kleinen Finale gegen 1860 München eine 6:0-Führung fast vergeigte und 7:6 gewann. Ein Bollwerk wie eh und je war Pepi Schicklgruber im Kasten der Steiermark-Auswahl, die das Team Österreich-West 6:3 im Endspiel bezwang. Coach Walter Schachner nahm bei der Siegerehrung im Museum Arbeitswelt den Pokal von Bürgermeister Gerald Hackl in Empfang. Organisator Peter Oberndorfer hatte genug Schulterklopfer, dass er getrost an eine Neuauflage des Turnieres 2018 denken kann.

