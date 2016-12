Als Milch noch offen über die Budel verkauft wurde

TERNBERG. Vom kleinen Geschäft zum modernen ADEG-Markt: Inge Wiedemann ist seit 50 Jahren Kauffrau aus Leidenschaft.

Inge Wiedemann mit Tochter Christa und Nichte Elisabeth (re.). Sie führte das Geschäft vom kleinen Gemischtwarenhandel zum Markt mit 22 Mitarbeitern. Bild: mini

Angefangen hat sie als 20-Jährige im familieneigenen Gemischtwarenhandel im Ortszentrum von Ternberg. 50 Jahre später steht Inge Wiedemann noch immer jeden Tag im Geschäft. Vor zwölf Jahren ist ihr ADEG-Markt auf die "grüne Wiese" nahe der Bundesstraße übersiedelt, und auch wenn sich in der Branche in den vergangenen Jahrzehnten fast alles verändert hat, die Unternehmerin ist ihrer Linie immer treu geblieben.

"Ich habe schon immer gerne verkauft", sagt Wiedemann, die die Leitung des Geschäfts Anfang des Jahres an ihre Tochter Christa übergeben hat. Als Kind habe sie mit Puppen in einem Schaufenster verkaufen gespielt. Nur wenige Jahre später wurde aus dem Spiel ernst. Ihr Vater hatte im Ortszentrum ein kleines Geschäft gekauft. Mit 20 Jahren übernahm sie die Geschäftsführung des Gemischtwarenhandels.

Milch wurde offen verkauft

"Es ist heute unvorstellbar, was wir damals auf einer Geschäftsfläche von 60 Quadratmetern über die Budel alles verkauft haben", erinnert sie sich gerne an die Anfangsjahre zurück. Klopapier-Rollen seien nur einzeln angeboten worden, die Milch wurde offen verkauft. "Einmal anziehen war ein halber Liter, zweimal ein Liter." Auch Textilien und Stoffe seien von Beginn an im Sortiment gewesen.

Wiedemann hatte eine enge Beziehung zur Kundschaft. "Man wusste genau, welcher Stammkunde an welchem Tag kommt und seinen Monatseinkauf machen wird." Auch zugestellt wird seit Jahrzehnten. "Wir sind einmal pro Woche mit zwei Autos nach Trattenbach gefahren." Im Winter bei Schneesturm sei der Weg mangels Alternativen auch schon mal zu Fuß bis zum Fuße des Schobersteins fortgesetzt worden.

Heute ist die Kundschaft mobiler. Über die Jahre wurde das Geschäft zu klein, auch wenn zweimal ausgebaut wurde. Die Budel verschwand, am Ende hatte das Geschäft 360 Quadratmeter. Ein Manko blieb aber: "Wir hatten am alten Standort nur fünf Parkplätze vor dem Geschäft", sagt Wiedemann.

Der Umzug 2004 war die Folge. Tochter Christa Wiedemann führt heute das Geschäft mit 22 Mitarbeitern. Nichte Elisabeth ist Chefin der Modeabteilung. Doch Inge Wiedemann ist immer noch täglich im Geschäft. "Ich bemühe mich, einmal pro Woche einen halben Tag auszusetzen, aber geschafft habe ich es noch nicht", sagt die Senior-Chefin.

Vor 50 Jahren war es der kleine Spar-Markt gegenüber. Heute ist die Konkurrenz vielschichtiger. "Es sind weniger die Einkaufszentren, sondern es ist der Online-Handel", sagt Christa Wiedemann. Deshalb müsse sich die Familie auch immer Neues einfallen lassen. "Wir punkten mit regionalen Produkten und persönlicher Bedienung", sagt Wiedemann.

Geöffnet ist der Markt täglich bis 18 Uhr, am Samstag bis 13 Uhr. "Wir haben nicht die längsten Öffnungszeiten, aber wir nehmen uns Zeit für die Kundschaft", sagt Wiedemann. Und die wüsste das auch zu schätzen. "Es kommt oft vor, dass sich Kunden bedanken, und das macht Freude."

