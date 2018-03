Alarmanlage vertrieb in Gleink Einbrecher

STEYR. Ein aufmerksamer Nachbar sah den Täter noch weglaufen und gab der Polizei den entscheidenden Tipp.

Bild: vowe

Auf Beute aus einem Zweiradgeschäft in Steyr-Gleink hatte es ein Einbrecher am Freitag um 1.30 Uhr abgesehen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, löste der amtsbekannte, 45-jährige Steyrer bei seinem Einbruchsversuch die Alarmanlage aus. Daraufhin suchte er das Weite, wurde aber von einem Nachbarn beim Weglaufen gesehen. Kurz darauf hörte dieser auch ein Moped starten. Dies dürfte der entscheidende Tipp für die Polizei gewesen sein. Eine Streife sah den verhinderten Täter in ein Wohnhaus laufen und fand auch das Moped mit noch warmem Motor.

Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.

