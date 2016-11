Adventzauber in der ganzen Region

GARSTEN. Die Stadt Steyr startete in der Vorwoche. Viele Weihnachtsmärkte im Umland öffnen zum 1. Advent. Ein Überblick von Stefan Minichberger.

Garstner Sondermarke Bild: Garstner Advent

Vor 40 Jahren war der Garstner Adventmarkt einer der ersten im Land. Heute gehört er für viele Besucher zum festen Programm im Advent. Auch Landeshauptmann Josef Pühringer schaut am Samstag um 10.30 Uhr zur feierlichen Eröffnung am Platzl vorbei. Die musikalische Ouvertüre findet bereits am Abend zuvor um 19.30 Uhr beim Adventkonzert der Musikschule Garsten statt.

Vor allem die Musik und die Handwerkskunst werden beim Garstner Advent gelebt. Nagel- und Kunstschmiede sind genauso am Platzl zu bewundern wie arbeitende Zimmerer. In der Volksschule gibt es die Ausstellung "Kunsthandwerk/Handwerkskunst". Weitere Sonderausstellungen: "Krippen in der Prälatur", "Benediktiner und Gruft der Äbte" in der Stiftskirche, "Faszination Christbaum" in der Volksschule, Fotokunst und die Bilderschmuck-Jubiläumsausstellung im Lederhilgerhaus. Für Kinder werden in der Prälatur Lebkuchenherzen verziert.

Morgen, Freitag (10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr), und übermorgen, Samstag (10 bis 14 Uhr), hat in der Neuen Mittelschule ein Sonderpostamt mit eigenem Sonderstempel geöffnet. Anlässlich des heurigen 40-Jahr-Jubiläums des Garstner Advents werden auch eine eigene personalisierte Jubiläumsmarke sowie ein limitiertes Jubiläumskuvert aufgelegt. Am Samstag um 14.15 Uhr wird eine Sonderpostbeförderung mit dem Oldtimerbus durchgeführt. Der Reinerlös kommt einem sozialen Zweck zugute. Das Detailprogramm zum Adventmarkt auf: www.garstner-advent.at

Steyrtal: Konzert und Adventkalender

Auch im Steyrtal startet dieses Wochenende die Adventmarkt-Saison. Der Steinbacher Advent eröffnet am Samstag um 19 Uhr mit der Adventkranzweihe mit dem Chor Unisono. Der Adventmarkt auf dem Ortsplatz und die Kunsthandwerks-Schau „Sinne der Dinge“ in der Pils-Halle öffnen eine Woche später, am Samstag, 3. Dezember, ab 13 Uhr ihre Türen. Im Adventkalenderdorf wird täglich an einem Bürgerhaus auf dem Ortsplatz ein stimmungsvoll geschmücktes Fenster geöffnet.

Im Schloss Leonstein treten am Samstag, 26. November, ab 14 Uhr Ensembles der Landesmusikschule auf. Vereine und Organisationen laden dazu ein.

Der traditionelle Mollner Adventmarkt beim Wirt im Dorf, beim Museum im Dorf und auf dem Vorplatz des Bürger- und Gemeindezentrums eröffnet am Samstag, 26. November, ab 10 Uhr. Die bekannte Schmiede der Firma Schmidberger und der Holzschnitzkünstler Fred Fürschuß zelebrieren lebendiges Handwerk. Dazu werden Kekse gebacken und Weihnachstgeschichten vorgelesen. Am Sonntag findet der Pfarr-Adventmarkt vor der Kirche statt.

Der Weihnachtsmarkt der Pfarre im Pfarrheim Obergrünburg öffnet ebenfalls dieses Wochenende seine Türen (Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 8 Uhr).

Sierning und Bad Hall: Schlossadvent mit Kunst und Krapfen

Bereits zum 38. Mal findet dieses Wochenende der Adventmarkt im Renaissance-Schloss Sierning statt. Am Samstag, 17 Uhr, blasen die Schiedlberger Jagdhornbläser zur Eröffnung. Am Sonntag spielen Gruppen der Landesmusikschule Sierning im Gemeindefoyer. Im Adventdorf werden Bratwürste, Wildragout, Punsch und Krambambuli, frische Bauernkrapfen und heiße Baumstämme angeboten. Besucher können sich zudem an der Vielfalt an kunstvoll hergestellten Gegenständen erfreuen. Auch die OÖNachrichten sind mit einem Stand vertreten.

Der Adventmarkt der Pfarre Bad Hall findet dieses Wochenende auf dem Kirchenplatz statt. Auch der Adventmarkt in Pfarrkirchen geht dieses Wochenende bei der Volksschule über die Bühne. Am Samstag um 18.30 Uhr findet der Perchtenlauf zwischen Pfarrhof und Volksschule statt.

Mostviertel: Flammende Schlossweihnacht

Die sechs Adventmärkte in der Eisenstraße und der Moststraße, St. Peter/Au, Ybbsitz, Waidhofen/Ybbs, Seitenstetten, Neubruck und Gaming bilden heuer erstmals das Dach „Flammende Weihnacht“. Dieses Wochenende lädt St. Peter/Au zur „Flammenden Schlossweihnacht“. Im Renaissance-Schloss werden bäuerliches Handwerk und kunstvolle Dekoration aus Glas, Stroh und Keramik präsentiert.

In Biberbach findet dieses Wochenende das traditionelle „Advent im Dorf“ im Ortszentrum mit vielen Schmankerln und kreativen Ideen fürs Christkind statt. Im Anschluss an die Adventmesse steigt am Samstag der Perchtenlauf.

Kremstal, Pyhrn-Priel und Co.: Adventmärkte an vielen Orten

Morgen, Freitag, öffnet das Adventdorf auf dem Rathausplatz in Kirchdorf seine Türen. Handgefertigte Unikate und weihnachtliche Schmankerl werden angeboten. Dazu gibt es im Rathaus einen Kunsthandwerksmarkt. Auch im Kreuzbichl-Hof in Micheldorf hat der Adventmarkt Tradition. „Schön für behinderte Menschen“ heißt die Einrichtung, die ihren Besuchern morgen von 14 bis 20 Uhr stimmungsvolle Atmosphäre und Bastelarbeiten aus hauseigenen Werkstätten anbietet. Am Samstag lädt die Einrichtung von 9 bis 14 Uhr zum Adventbrunch.

Der Elternverein Roßleithen lädt am Samstag, 26. November, um 14 Uhr zum Adventmarkt in die Volksschule. Der Adventmarkt der katholischen Frauenbewegung Behamberg findet am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr statt.

Auch in Erla wird dieses Wochenende der erste Advent gefeiert. Am Samstag, 17 Uhr, öffnet der Adventmarkt der Pfarre im Kreuzgang und im Lichthof des Schlosses. Um 19 Uhr lädt der Musikverein zum Konzert in die Pfarrkirche.

In Wolfern lädt die Pfarre am Samstag und Sonntag zum Advent- und Schmankerlmarkt.

Weyrer Adventmarkt: Lebensgroße Krippe im Weyrer Schloss

Der Weyrer Adventmarkt von Freitag, 25., bis Sonntag im schönen Ambiente des Egererschlosses hat mittlerweile Tradition. Die Eröffnung, begleitet vom Bläserquartett der Trachtenmusikkapelle Harmonie Weyer, findet morgen um 17 Uhr statt. Mehr als 50 Aussteller präsentieren im Festsaal und im Schlossgebäude Handwerkskunst. Es wird gesponnen, geklöppelt und gestrickt und Besucher erhalten Einblicke ins Goldschmieden. Auch eine lebensgroße Krippe wurde gestaltet.

