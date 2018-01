Abschied vom Steyrer Bandenzauber

STEYR. Der SK Vorwärts trumpfte bei der letzten Auflage des Hallenfußball-Turniers groß auf. Für Cheforganisator Petrus Drabek war dieser Erfolg ein kleines Trostpflaster.

Bei der letzten Auflage des Steyrer Bandenzaubers durfte sich Vorwärts von seinen Fans als Turniersieger feiern lassen. Bild:

Nein, wirklich geweint habe er nicht. Ein komisches Gefühl sei der Abschied am Sonntagabend aber doch gewesen.

Das sagt Petrus Drabek. Zwei Jahrzehnte lang war der Haidershofner Fußball-Fanatiker federführend für den Steyrer Bandenzauber im Einsatz. Am Sonntag wurde das größte Hallenturnier der Region zum letzten Mal ausgetragen. Es weiter fortzusetzen, ist sinnlos. Das Interesse der Vereine hat in den vergangenen Jahren extrem nachgelassen.

Finale gegen St. Ulrich

Was den Cheforganisator zum Abschluss doch noch positiv stimmen konnte, ist das Ergebnis. Der SK Vorwärts, bei dem sich Drabek als Funktionär engagiert, setzte sich im Finale mit 4:0 gegen St. Ulrich durch. Der Steyrer Traditionsverein hatte einst schon den ersten Bandenzauber 1999 für sich entschieden. Damals war Vorwärts noch Bundesligist.

Was Drabek in Zukunft mit der zusätzlichen Freizeit anfängt, kann er zwar noch nicht konkret sagen. "Es wird mir aber sich nicht fad werden", sagt er. Durchaus möglich, dass er sich einmal den Glöcklerlauf in Gmunden anschaut oder ein anderes Hallenfußballturnier. Auf alle Fälle werde es endlich mehr Zeit geben, den Geburtstag seiner Frau zu feiern. Dieser fällt auf den 5. Jänner.

Der Triumph des SK Vorwärts bei der letzten Auflage des Bandenzaubers war nicht nur im Finale eine klare Sache. Lediglich im Vorrundenspiel gegen St. Ulrich musste die Scheiblehner-Truppe Gegentreffer hinnehmen – in diesem Fall aber gleich drei. Die Neo-Landesligisten aus der Friedensgemeinde setzten sich in dem hochklassigen Match mit 3:0 durch.

Im Endspiel – wiederumg gegen St. Ulirch – wendete sich das Blatt. Vorwärts ging durch Yusuf Efendioglu schnell in Führung – und setzte erfolgreich nach. Während die Regionalligisten noch weitere drei Treffer bejubeln durften, fand St. Ulrich kaum Chancen vor.

Neben den beiden Finalisten zeigte auch der SK Amateure Steyr eine großartige Leistung. Die Lauberleitner gewannen alle ihre Vorrundenspiele. Erst im Halbfinale gegen Vorwärts mussten sie sich geschlagen geben. Der alles entscheidende Treffer zum 0:2 fiel erst kurz vor Spielende. St. Ulrich setzte sich im Semifinalspiel gegen Titelverteidiger Dietach im Penaltyschießen durch.

Zum besten Spieler des 20. und letzten Steyrer Bandenzaubers wurde Christian Lichtenberger erklärt. Die Auszeichnung war längst überfällig. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Super-Techniker noch mit Dietach den Turniersieg geholt. Diesmal war er mit Vorwärts erfolgreich.

In der Torschützenliste setzte sich Stefan Thallinger (Dietach, 9 Treffer) vor Yusuf Efendioglu (Vorwärts, 8) durch. Als bester Torhüter wurde Christoph Bachinger (ATSV Stein) ausgezeichnet.

Drabek hat das Turnier wieder mit einem Team von 30 Mitstreitern auf die Beine gestellt. Wegen der geringen Anzahl an Anmeldungen wurde der letzte Bandenzauber in nur einem Tag ausgetragen. Zu den besten Zeiten wurde drei Tage lang gespielt.

Dass der Hallenfußball auch anderswo schwächelt oder eingestellt werden muss, ist für Drabek nur ein schwacher Trost – aber erklärlich: "Der Hallenfußball ist immer athletischer geworden. Dass die Bande als zusätzlicher Mitspieler genutzt wird, wird erst gar nicht mehr angestrebt." Vom Bandenzauber könne also gar keine Rede mehr sein – im Gegensatz zu früher. "Ein Waki Kiss hat das noch gekonnt. Der hat mit Absicht neben das Tor geschossen, damit den Gegner verwirrt und eine noch bessere Torchance erarbeitet."

