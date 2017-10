ASK und Micheldorf im Gleichschritt aus der Krise

SANKT VALENTIN, MICHELDORF. Beide Vereine setzten sich in der OÖ-Liga mit Siegen von der Abstiegszone ins Tabellenmittelfeld ab.

Fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Runden, der letzte Heimsieg datiert Ende August: Beim ASK St. Valentin musste schleunigst ein Kurswechsel her, und der kam gegen Gmundner Milch. Dabei glaubten 300 Zuseher in der Steyr-Traktoren-Arena Mitte der ersten Halbzeit schon, dass das Pech an den Stollen der Gschnaidtner-Elf weiter kleben bleibt. Philipp Gschwandtner passierte in einem Zweikampf ein Missgeschick, das Schiri Alen Puskaric regelgerecht mit einem Strafstoß ahnden musste. Kiril Chokchev scheiterte aber am ASK-Tormann, der seinen gut geschossenen Penalty mit einer Glanztat parierte. In der 70. Minute hatte der Vorwärtsdrang der Heimischen Erfolg: Aid Vojic köpfte eine Flanke von Edvin Orascanin zum 1:0 (0:0)-Heimsieg ein.

Mit einigen Spielern aus dem Profikader verstärkt, empfing die SV Guntamatic Ried Micheldorf, es nutzte aber nichts. Die Grün-Weißen hielten zwar einer Anfangsoffensive der Gastgeber stand, dann erlief Philipp Gross einen Steilpass und drückte den Ball kurz vor der Halbzeitpause über die Torlinie zur 1:0-Führung der Micheldorfer. Almir Memic stellte dann seine Elf eiskalt auf Konter ein. Kristijan Ascic und Mathias Roidinger nützten jeweils ihre Chancen und fügten den Innviertlern eine 0:3-Heimniederlage zu.

