ASK St. Valentin behält die weiße Weste, Nullnummer für alle anderen Vereine

AMSTETTEN, STEYR, KIRCHDORF. Die Westbahnkicker sind nach vier Runden in der OÖ-Liga unbesiegt, Micheldorf verlor gegen Edelweiß 0:1. Landesliga-Ost-Trio St.Ulrich, Dietach, Sierning weiter ohne Punkte.

Auf der Betreuerbank der Union Dietach ist nach Harald Molterers Rücktritt der Trainerplatz verwaist, aber auch dessen früherer "Co" Christoph Schimpl vermag als zwischenzeitiger Nachfolger derzeit mit der Mannschaft keine Bäume auszureißen, die im Frühjahr noch Vizemeister geworden war. In St. Martin folgte mit einer 0:4-(0:2)-Auswärtsniederlage die nächste Klatsche. Es läuft aber auch im Spiel nicht für die Dietacher. Nach einer halben Stunde hatte sich der Ball ins Netz der Gastgeber gewickelt, aber das Schiedsrichtergespann verwehrte dem Treffer wegen Abseits die Anerkennung. Ein Doppelschlag der Mühlviertler (41., 43.) brachte die Dietacher auf die Verliererstraße, die sich nach Wiederbeginn aufbäumten aber schon in der 54. den nächsten Gegentreffer hinnehmen mussten. Dann war an diesem Tag die Totenmesse für die Mannschaft gelesen, die am Samstag in St. Ulrich zum Derby muss.

Vom Punktestand wird es ein Schlager Not gegen Elend: Arslan Nesimovic vergab die einzige Torchance, die der Auftsteiger in Bad Schallerbach hatte, dann bekam er auf dem Fußballplatz der Kurgemeinde kalte Schauer ab. Die Kneippkur verabreicht hat Bad Schallerbachs Kapitän Miliam Guerrib, der vor der Pause einen lupenreinen Hattrick traf und dann nochmals zum 5:0-(3:0)-Heimsieg der Gastgeber nachlegte. Dritter im Bunde der Besitzlosen am Tabellenschluss bleibt der SVS Sierning, der auf eigenem Rasen gegen den SK Magdalena klar 0:3 verlor. Wenigstens war der erste Einsatz von Stürmer Christopher Pschernig ein Versprechen für die Zukunft, Siernings Angreifer spielte nach seiner Verletzungspause stark, es glückte ihm einiges, nur noch kein Tor.

In der OÖ-Liga wird die Mannschaft von Micheldorf eine ganze Busfahrt von Urfahr zurückgebraucht haben, um die 0:1-Auswärtsniederlage bei Edelweiß Linz zu verdauen. Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit gerieten die Grün-Weißen nach einem von Marius Bogdan verwandelten Elfmeter 0:1 in Rückstand, den sie nicht mehr aufholen konnten.

Geärgert hat sich wohl auch der Tabellenvierte ASK St. Valentin nach dem 1:1 in St. Marienkirchen, da war mehr drin: Aid Vojic hatte die Westbahnstädter per Kopfball in der 62. Minute in Führung gebracht. Vor dem Ausgleich der Gastgeber liefen zwei Verteidiger der St. Valentiner gegeneinander und verloren den Ball an an Stephan Dieplinger, der die Tollpatschigkeit sofort bestrafte.

