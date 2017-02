Ältester aktiver Feuerwehrmann feierte 90er

KREMSMÜNSTER. Franz Haider ist das älteste aktive Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kremsmünster. Zwei Tage nach seinem 90. Geburtstag wurde am Dienstag bei der Feuerwehr gefeiert.

Franz Haider, 90 Jahre und aktives Feuerwehr-Mitglied Bild: Feuerwehr Kremsmünster

Der rüstige Feuerwehrmann fährt noch immer bei beinahe jeden Einsatz der Feuerwehr Kremsmünster mit aus. Im vorigen Jahr waren es 63 Einsätze (das ist die fünfte Stelle im „Einsatzranking“ der FF-Kremsmünster) und heuer war er auch schon neun Mal im Einsatz.

Franz Haider wuchs auf einem Bauernhof in Ried auf, den er später auch bewirtschaftete. Mit 16 Jahren musste er in den Kriegsdienst, 1945 kam er in amerikanische Gefangenschaft. Als er nach dem Krieg nach Hause kam, wollte er im Jahr 1946 bei der Feuerwehr Kremsmünster eintreten. Dort bekam er vom damaligen Zeugwart Rössler schon die Feuerwehruniform und war auch bei der ersten Übung dabei. Er wurde dann aber vom Kommando nicht aufgenommen, da die Kameraden dachten, dass Franz nur wegen den amerikanischen Zigaretten eintreten wollte - die gab es damals bei der Feuerwehr. So trat er ganz einfach im Jahr 1950 beim Löschzug Helmberg ein. Ende der 50er Jahre wurde der Löschzug aufgelöst und in die Feuerwehr Kremsmünster eingegliedert. Somit kam Franz Haider doch noch zur Feuerwehr Kremsmünster. Dort war er viele Jahre auch als Gruppenkommandant tätig.

1980 trat auch sein Sohn Franz II der Feuerwehr bei, derzeit ist er Abschnittsfeuerwehrkommandant des Abschnittes Kremsmünster.

Aktiv statt im Reservestand

Eigentlich ist Franz seit 1993 im Reservestand der Feuerwehr. Ja, nur eigentlich. Kommt er einmal an einem Dienstag nicht zur wöchentlichen Übung, wird gleich mal nach seinem Verbleib nachgefragt.

Rechnet man seine 67 Jahre bei der Feuerwehr grob zusammen, kommt man auf ca. 3500 Einsätze, bei denen Franz Haider beteiligt war: Bauernhausgroßbrände, Hochwasser Linz 1954, Hochwasser Kremsmünster 2002 und 2013, Brände in chemieverarbeitenden Betrieben, viele Verkehrsunfälle und schwere technische Einsätze.

Von solch einer Einsatzerfahrung kann mancher Berufsfeuerwehrmann nur träumen.

Seine Ortskenntnis und Einsatzerfahrung machen ihn zu einem wertvollen Feuerwehrkameraden. Besonders bei Sturmschädeneinsätzen mit umgefallenen Bäumen spielt er seine Erfahrung aus.

Franz ist der "Personlachef"

In den Reihen der Feuerwehr Kremsmünster wird er liebevoll „Personalchef“ genannt. Den Namen hat er, da er schon so viele Kameraden in der Feuerwehr kommen und gehen sah.

Letztens sagte ein Pfarrer zu ihm: „Eigentlich hab ich mir gedacht, dass ich nicht 90 werden möchte. Wenn ich aber dich so ansehe, überlege ich es mir aber noch einmal.“

Am Dienstag wurde im Rahmen des Feuerwehr-Monatsabends sein 90ster Geburtstag gefeiert. Vom Kommando der Feuerwehr Kremsmünster bekam er als Geschenk eine originale Zeitung vom 5. Februar 1927.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema