91,7 Prozent der MAN-Angestellten wählten die FSG

STEYR. Ein bisschen was geht immer noch bei den Betriebsratswahlen der Angestellten beim Nutzfahrzeughersteller MAN:

BR-Chef Markus Vogl und Team Bild: Klaus Mader Fotografie

Die als einzige Liste kandidierende Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) konnte ihren Rekordwert bei der Betriebsratswahl vor vier Jahren um weitere 0,5 Prozent auf 91,7 Prozent steigern. Betriebsratsvorsitzender, Nationalrat Markus Vogl sah in dem Votum eine Rückenstärkung der Belegschaftsvertretung für künftige Aufgaben: "Mit dem neuen Truck Modification Center, der Kunstofflackierung und der E-Mobilität gibt es große Herausforderungen am Standort." Den nötigen Freiraum für die Zukunftsbewältigung im Werk sieht Vogl in dem bis 2025 laufenden Standortsicherungsvertrag zwischen der Konzernführung und dem Betriebsrat. Eine wichtige Frage für das zehnköpfige Betriebsratsteam werde auch eine etwaige Gleichstellung der Arbeiter und Angestellten sein, wie es die Bundesregierung plane.

Die FSG hat bei den MAN-Angestellten eine stabile Mehrheit. Bereits bei der Wahl im Jahr 2006 hatten 91,8 der Mitarbeiter für das sozialdemokratische Team des Fraktionsvorsitzenden Herwig Armbrüster gestimmt. (feh)

