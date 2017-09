6:1-Kantersieg war Befreiungsschlag von Vorwärts

STEYR. Regionalliga Mitte: Efendioglu und Wimmer trafen im Oberösterreich-Derby gegen Stadl-Paura je zwei Mal.

Yusuf Efendioglu trifft wieder. Bild: Moser

"Dieses Tor zum 1:0, das schießt nur er und sonst keiner", sagte Gerald Scheiblehner, hörbar zufriedener Trainer des SK Vorwärts Steyr, nach dem 6:1-Kantersieg seiner Elf im Oberösterreich-Derby gegen den ATSV Stadl-Paura. Seine Aussage war an Yusuf Efendioglu gerichtet. Der Stürmer war in den vergangenen Wochen ob seiner zahlreich vergebenen Chancen eines der Sorgenkinder der Rot-Weißen. Im Derby aber fand er zurück zu alter Stärke – und gerade bei ihm freute das seinen Trainer besonders.

Beim Führungstreffer in der 21. Minute sprintete Efendioglu beim Pressing der Steyrer in den freien Raum vor dem Tor und fing so noch einen Rückpass ab, umkurvte Tormann Michl und stellte auf 1:0. "Dort geht nur er hin", sagt Scheib–lehner, "dieses schnelle Tor war für uns sehr wichtig, denn dann ist uns der Knopf aufgegangen." Und seine Elf habe auch wieder zu Lockerheit und Spielfreude zurückgefunden. Etwas, das die Rot-Weißen bei ihrem Erfolgslauf im Frühjahr so ausgezeichnet hatte.

Jubel bei 1000 Fans

Schön zu sehen war dies bei Efendioglu, dem in der 83. Minute sogar noch der Treffer zum 6:1 gelang und zwischendurch das 3:1 durch Sturmpartner Josip Martinovic auflegte. Die rund 1000 Fans in der Life Radio Arena durften sich zudem über Tore von Nico Wimmer nach Eckball von Thomas Himmelfreundpointner (47.), Stefan Gotthartsleitner aus einem Konter nach Martinovic-Assist (62.) und neuerlich Wimmer per Kopf, wieder nach Himmelfreundpointner-Eckball (72.) freuen. Selbst vom Anschlusstreffer zum 2:1 durch Stadl-Paura-Stürmer Petter (56.) ließen sich die Steyrer diesmal nicht aus der Ruhe bringen.

Scheiblehner: "In der ersten Halbzeit haben wir nicht richtig ins Spiel gefunden, der Spielverlauf in der zweiten Halbzeit war aber für uns." Alles habe ihm an diesem wunderbaren Abend im Vorwärts-Stadion zwar nicht gefallen, "aber das sind Dinge, die wir intern bereden werden".

Nun sei es wichtig, diesen Schwung der vergangenen Wochen mit drei Heimsiegen in Serie und durchaus guten Auswärtsleistungen gleich ins nächste Spiel mitzunehmen. Denn bereits am Mittwoch baut sich die nächste Hürde vor den Rot-Weißen auf: Da gastiert der SKV um 19 Uhr in Wildon und trifft auf Tabellenführer Sturm Graz Amateure.

Heiratsantrag im Stadion

Hoch her ging es auch nach dem Spiel: Die Vorwärts-Spieler entrollten noch auf dem Rasen ein Transparent von Fan Armin Bajric. "Willst du mich heiraten?" war darauf zu lesen – und die angebetete Melanie Lampl sagte prompt "Ja".

