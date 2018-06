"50 Minuten Zeitverlust durch Steyr zu viel"

STEYR. Land korrigiert Verzögerungen durch Baustellen.

Es waren die Angaben, die der Landesstraßendienst selber verlautbart und auf seiner Homepage online gestellt hat. Die OÖN berichteten, dass im Zuge zweier Brückenbaustellen und des Neubaus eines Kreisverkehrs zwischen Garsten und St. Ulrich Autofahrer auf der Eisenstraße B 115 insgesamt mit 50 Minuten zu Zeitverzug rechnen hätten.

Diese Prognose des Zeitverlustes wird nun vom Land aber richtig gestellt. "Man kann die Baustellen und die Wartezeiten davor nicht einfach addieren", sagt Marco Sterk, Pressereferent von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Es sei zwar richtig, dass der Landesstraßendienst bei der Brückenbaustelle beim Märzenkeller in Steyr eine "Fahrzeitverlängerung" von "Ca. 30 Minuten" bekannt gegeben habe und ebenso für die Baustelle bei der Unterführung Damberggasse mit 15 Minuten kalkuliert habe. In Fahrtrichtung Linz aber würde der Verkehr bereits über die alte Bundesstraße und in Folge über die Dukartstraße in Steyr umgeleitet, womit die Fahrzeuglenker beide Baustellen umfahren würden. "50 Minuten Zeitverlust wären dabei wirklich viel zu hoch gegriffen", erklärt Sterk.

Autofahrer, die allerdings ins Ennstal fahren wollen, sind in der Tat gut beraten, weiträumiger auszuweichen. In dieser Fahrtrichtung sind die drei Baustellen (inklusive Kreisverkehrprojekt, das fünf Minuten Zeitverzug bringt) binnen weniger Kilometer hintereinander aufgefädelt, wobei man wohl die Einzelwartezeiten sehr wohl zusammenzählen muss. (feh)

