48. und 45. Platz: Noch ist Mayrpeter in der Talsohle

HINTERSTODER, STEYR. Steyrs Weltcup-Abfahrer fehlt noch das Vertrauen in das verletzte Knie. Kein Erfolg in Hinterstoder.

Bild: SEPA

Als Lokalmatador der gestrigen Europacup-Doppelabfahrt schwang Thomas Mayrpeter als 45. (+2,83 Sekunden) und als 48. (+3,56 Sekunden) im Ziel der Hannes-Trinkl-Strecke ab. "Ich bin momentan ganz unten", analysierte der Steyrer. Er bringe einfach die Zweifel nicht aus dem Kopf, dass sein im Vorjahr verletztes und operiertes Knie wieder der vollen Belastung standhalte. "Das ist jetzt reine Kopfsache", weiß Mayrpeter, "ich fahre derzeit nicht Vollgas, sondern nur 80 Prozent. Dann kriegst du die volle Panier bei der Zeit." Mayrpeter kann sich daran schwach oder auch gar nicht trösten, dass es den anderen Abfahrern aus dem ÖSV-Lazarett wie Joachim Puchner (30. und 36. in Hinterstoder) nicht viel besser ergeht. "Dass der Weg zurück schwer ist, ist noch gelinde gesagt", sagt Mayrpeter. Aber der Steyrer will nicht jammern: Er will sich beim Europacup-Finale an die Spitze weiter herantasten, sich wieder mehr zutrauen: "Skifahren habe ich ja nicht verlernt". (feh)

