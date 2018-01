397 Tore und viel Spannung: Zahlreiche Heimsiege beim Jako Nachwuchscup

STEYR. Die Vereine der Region Steyr zeigten beim großen Jugend-Hallenfußballturnier auf.

Die Mannschaften lieferten sich spannende Duelle auf gutem technischen Niveau. Bild: Lechner

Die Steyrer Stadthalle wurde am vergangenen Wochenende zur Spielwiese der Nachwuchsfußballer. 48 Mannschaften mit insgesamt mehr als 600 Kindern ritterten zwei Tage lang um die begehrten Titel beim Jako Nachwuchscup. In sechs Altersklassen, von der U8 bis zur U13, wurde um den Turniersieg gespielt.

Die Ergebnisse zeigten, dass in vielen Vereinen auf die Nachwuchsarbeit großen Wert gelegt wird. Auch drei Vereine aus der Region durften sich über den Turniersieg freuen. Der USV St. Ulrich siegte in der U9-Wertung, in der U12 holte der SK Vorwärts Steyr den Titel und in der U13 war die Union Dietach erfolgreich. Die Dietacher stellten auch die meisten Mannschaften beim Turnier. In der U10 holten sich die Nachwuchskicker der Union Haag den Sieg, in der U8 und U11 konnte sich der LASK durchsetzen.

Spannung dank Golden Goal

Erstmals wurden die Bewerbe heuer in jeweils zwei Vierergruppen mit anschließendem Halbfinale und Finale ausgetragen. Dies führte in Kombination mit der Golden-Goal-Regel in den Finalspielen zu vielen Spannungsmomenten in der Halle.

Auch ein attraktives Rahmenprogramm wurde geboten. Harald Beidl und Karin Tresohlavy vom Team Move You machten mit den Talenten sportmotorische Tests. Zudem wurde die "Balance Disk Challenge" durchgeführt, bei der es um Koordination und Gleichgewicht geht.

Stolz waren die Veranstalter um Turnierleiter Alexander Kubizek auf die Aktion "Jeder Treffer hilft". Insgesamt wurden 397 Treffer erzielt. Mit Spenden und einer Betragsaufstockung durch den USV St. Ulrich konnten 500 Euro an das Kinderschutzzentrum Wigwam übergeben werden.

Am 4. Februar folgt der zweite Teil des Turniers mit dem U14-Bewerb und dem Turnier für Damenmannschaften.

Wie es mit dem Jako Hallenfußball Nachwuchscup 2019 weitergeht, ist ungewiss. "Die Nachfrage nach Startplätzen ist enorm", sagt Turnierleiter Kubizek. Ob man den Aufwand für ein zweites Wochenende nochmals macht, sei aber fraglich. Da es keinen freien Termin mit drei zusammenhängenden Tagen gebe, könnten dann nicht mehr alle Altersklassen ausgetragen werden.

Die Sieger

U8: 1. LASK, 2. USV St. Ulrich, 3. Union Haag.

U9: 1. USV St. Ulrich, 2. ATSV Stein, 3. Union Haag.

U10: 1. Union Haag, 2. ATSV Stein, 3. USV St. Ulrich.

U11: 1. LASK, 2. Union Dietach, 3. ATSV Stein.

U12: 1. SK Vorwärts Steyr, 2. Union Dietach 3. USV St. Ulrich.

U13: 1. Dietach, 2. ATSV Neuzeug, 3. Stein

